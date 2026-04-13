Mulțimi de oameni s-au adunat duminică pentru a urmări implozia controlată a unei clădiri de 23 de etaje din Miami. Dezvoltatorii afirmă că astfel se va face loc unui nou complex rezidențial și hotelier de ultra-lux, care va fi gata în 2030.

Prăbușirea a început lent. Fum albastru și roz a început să iasă în valuri de la partea superioară a clădirii, urmat de explozii, în timp ce toate etajele s-au prăbușit în mai puțin de 20 de secunde.

Locuitorilor aflați pe o rază de aproximativ 250 de metri de clădire li s-a cerut să rămână în apartamente în timpul exploziei, cu ferestrele și ușile închise.

