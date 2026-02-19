Antena Meniu Search
O cunoscută jurnalistă din Australia și-a prezentat scuzele, joi, după ce a apărut în direct la televiziune într-o stare avansată de ebrietate, bâlbâindu-se în timpul unei transmisiuni de la Jocurile Olimpice de iarnă. Momentul a devenit rapid viral în mediul online, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 15:37
Danika Mason, de la Channel Nine, a recunoscut că a "băut un pahar" înainte de intervenţia sa din Alpii italieni, miercuri.

Ea s-a încurcat în mai multe cuvinte şi a ţinut un discurs incoerent, trecând de la preţul cafelei în Italia la iguane în Statele Unite, lăsându-şi colegii din studio perplecşi.

Unul dintre colegii săi a încercat să explice starea vedetei, afirmând că este dificil să vorbeşti când faci reportaje în climă rece.

"Aş dori să iau un moment, dacă este posibil, pentru a-mi cere scuze", a declarat Mason la sfârşitul intervenţiei sale de joi. 

"Aş dori, de asemenea, să mulţumesc tuturor celor care m-au contactat. Sunt puţin jenată. Am evaluat complet greşit situaţia. Nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiţii: este frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina probabil că nu a ajutat de asemenea. Dar vreau să-mi asum toate responsabilităţile", a adăugat ea.

Karl Stefanovic, prezentator şi personalitate foarte populară în Australia, a răspuns: "Nu-ţi face griji. Să trecem mai departe. Eşti o legendă."

