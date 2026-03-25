Momentul în care o psiholoagă însărcinată este împușcată pe terasa locuinței sale

O femeie de 27 de ani se află în stare gravă, după ce a fost împușcată într-un atac armat petrecut în cartierul Venezuela din localitatea Uribia, regiunea La Guajira din Columbia. Victima, identificată ca Catherin Paola Torres Barros, psiholog de profesie și însărcinată în luna a opta, a fost atacată în timp ce se afla pe terasa locuinței sale, relatează El Tiempo.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat aflat pe o motocicletă s-a apropiat de casă, a oprit în fața acesteia și, fără să coboare, a scos o armă și a tras asupra femeii, după care a fugit de la fața locului. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, iar imaginile sunt analizate de autorități pentru identificarea atacatorului.

În momentul incidentului, tânăra se afla împreună cu o altă persoană pe terasă, identificată ca fiind mama sa. După atac, victima a fost transportată de urgență la un centru medical din Uribia, apoi transferată la o clinică din Maicao, unde a fost internată la terapie intensivă.

Din cauza gravității stării sale și a sarcinii avansate, medicii au decis efectuarea unei cezariene de urgență. Bebelușul a fost adus pe lume și se află în prezent într-un incubator, sub supraveghere medicală constantă. Starea femeii rămâne, însă, critică.

Cazul a provocat indignare în comunitatea locală și în rândul personalului medical, deoarece victima este cunoscută în municipiu pentru munca sa profesională și pentru că este fiica unui profesor local renumit. Spitalul unde lucra victima a condamnat atacul și a cerut respectarea vieții și siguranței în comunitate, iar autoritățile locale au anunțat că ancheta este în desfășurare.

Poliția analizează în continuare imaginile surprinse de camerele de supraveghere, considerate esențiale pentru identificarea și prinderea autorului. Înregistrările îl arată pe agresor sosind la fața locului și momentul în care a deschis focul asupra victimei, fără să scoată un cuvânt, într-un atac direct care a șocat locuitorii din zonă. Autorul, care se afla la volanul unei motociclete negre, purta cască, ceea ce a îngreunat inițial identificarea sa.

Până în acest moment, nu a fost anunțat un posibil motiv al atacului.

