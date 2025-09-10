Antena Meniu Search
Video Momentul în care Polonia doboară una dintre dronele ruseşti. Imaginile, surprinse de o cameră de supraveghere

Au apărut primele imagini cu doborârea uneia dintre dronele ruseşti care au intrat în Polonia. O cameră de surpraveghere a surprins momentul.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 16:24
Polonia a doborât mai multe drone ruseşti care au intrat noaptea trecută în spaţiul său aerian. Reacţia armatei poloneze reprezintă o premieră în sensul că de la începutul războiului din Ucraina niciun alt stat NATO nu a recurs la un asemenea gest. De asemenea, Polonia a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul NATO.

Momentul, surprins de o cameră de supraveghere

TVN24, o televiziune privată poloneză, a difuzat primele imagini cu momentul în care una dintre drone a fost doborâtă. Postul TV spune că a primit clipul de la Aleksandra, o telespectatoare fidelă. Contactată ulterior, femeia a declarat că a aflat despre incidentul despre care vorbeşte întreagă Europă abia dimineaţă, când s-a trezit.

"Dorm cu dopuri de urechi, așa că nu am auzit nimic, dar prietenii mi-au spus că s-a auzit o bubuitură. După ce am ajuns la serviciu, am decis să verific camerele de supraveghere de la domiciliu și, într-adevăr, camera de pe interfon a înregistrat momentul în care drona a fost doborâtă, înregistrat la 3:20 dimineața. Conduc spre serviciu într-o altă direcție, așa că, chiar dacă erau în drum, nu aveam cum să-i ratez", a declarat Aleksandra.

