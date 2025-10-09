Momentul în care Rubio îi dă lui Trump un bilet misterios înainte să anunțe acordul Israel - Hamas

Președintele american Donald Trump a primit miercuri un bilet misterios de la secretarul de stat Marco Rubio, în timpul unui eveniment organizat la Casa Albă despre Antifa, scrie AFP .

Momentul în care Marco Rubio îi dă lui Donald Trump un bilet înainte să anunțe acordul Israel - Hamas - Profimedia Images

Evenimentul, desfășurat în Camera Albastră și dedicat discuțiilor despre mișcarea Antifa, era în plină desfășurare de mai bine de o oră când Rubio, aflat într-un colț al sălii, i-a atras atenția președintelui. I-a spus că are vești importante, dar că trebuie să aștepte până pleacă jurnaliștii, apoi i-a înmânat un bilet scris de mână.

Un fotograf de la Associated Press a reuşit să fotografieze o parte din conținutul biletului, pe care scria "Trebuie să aprobi cât mai repede o postare pe Truth Social, ca să poți anunța primul acordul". Preşedintele american a citit mesajul și le-a transmis jurnaliștilor: "Tocmai am primit un bilet de la secretarul de stat, care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de curând. Așa că vom mai lua câteva întrebări".

Deși Rubio părea nerăbdător, președintele a continuat să răspundă presei și să vorbească cu invitații. Tonul urgent al biletului avea însă un motiv serios, scrie AFP. În același timp, consilierul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, se afla în Egipt împreună cu premierul Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, și alți oficiali de rang înalt, în a treia zi de negocieri între Israel și Hamas, desfășurate într-un resort de pe litoralul Mării Roșii. Discuțiile vizau detaliile unui plan american pentru oprirea războiului din Gaza.

Trump ar putea face o vizită în Orientul Mijlociu

La începutul evenimentului, Trump a transmis că ar putea călători în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii. "S-ar putea să merg acolo spre sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse mari să se întâmple. Negocierile avansează foarte bine", a declarat preşedintele american la Casa Albă.

La 10 minute de la primirea biletului misterios, liderul de la Casa Albă a mai spus că trebuie să rezolve câteva probleme în Orientul Mijlociu, "deși secretarul nostru de stat se descurcă excelent. Probabil ar face o treabă și mai bună decât mine, dar cine știe".

La două ore de la primirea biletului, preşedintele american a publicat pe Truth Social un mesaj oficial. "Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au aprobat prima fază a planului nostru de pace. Toți ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită".

