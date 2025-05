Un videoclip a surprins momentul în care Hotelul Sheraton Crossroads din New Jersey s-a prăbușit într-o demolare controlată, sâmbătă dimineața, marcând sfârșitul unei perioade de 36 de ani pentru acest reper.

Sute de curioși s-au adunat de-a lungul autostrăzii din Mahwah pentru a asista la prăbușirea structurii din sticlă și oțel, cu 22 de etaje, situată la "granița" dintre New Jersey și New York, potrivit publicației North Jersey. Demolarea, desfășurată puțin înainte de ora 7:30, a produs ecouri puternice în mai multe părți ale statului New Jersey, locuitori din Midland Park, Wyckoff și Waldwick — precum și din apropiatul Montebello, New York — relatând că au auzit bubuitura, menționează sursa, potrivit New York Post. Complexul imens a fost demolat complet în doar 15 secunde de la detonare, fiind întâmpinat cu aplauze de către mulțime, așa cum arată imaginile video.

Hotelul Sheraton Crossroads, dmeolat după 36 de ani

Articolul continuă după reclamă

Hotelul Sheraton Crossroads a fost inaugurat în octombrie 1987 și a fost, la un momentdat, un loc popular pentru cazare și evenimente de nuntă, renumit pentru fațada sa strălucitoare din sticlă și priveliștea spre munți. Spațiul a fost închis definitiv în decembrie 2023, iar dezvoltatorii anunțaseră inițial că intenționează să construiască două depozite pe acel teren. Totuși, Patch relatează că proprietarii iau acum în considerare alte opțiuni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Implozia, care a atras numeroși spectatori a fost coordonată de mai multe agenții, inclusiv Departamentul Muncii din stat, potrivit sursei.

"A fost incredibil", a spus Sarah Warren din West Milford pentru The Record, imediat după demolare. "E ciudat să nu mai fie acolo. Obișnuiam să trec pe lângă el tot timpul", a mai adăugat ea.

"E cel mai tare lucru pe care l-am văzut vreodată", a spus un alt martor, Nick Morales.

Sheraton Crossroads avea etaje dedicate birourilor, iar dezvoltatorii plănuiseră să construiască și alte clădiri de birouri în apropiere. Dar acea viziune a fost un "pariu", a declarat dezvoltatorul James D’Agostino pentru The Record.

Clădirile suplimentare de birouri nu au mai fost construite niciodată, iar hotelul s-a confruntat cu dificultăți în a găsi chiriași, a spus D’Agostino.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Încercați să-i convingeți și pe prietenii voștri să meargă la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰