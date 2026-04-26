Reacția lui Trump după incidentul de la dineul corespondenților: "Președinția este o profesie periculoasă"

"Președinția este o profesie periculoasă", a declarat Donald Trump, după ce a fost evacuat de la Cina corespondenților Casei Albe, unde un bărbat înarmat a deschis focul și a fost ulterior reținut de autorități, potrivit CNN .

Reacția lui Donald Trump după incidentul de la Casa Albă: "Președinția este o profesie periculoasă" - Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat, întrebat dacă este îngrijorat de violența politică îndreptată împotriva sa, că, deși există motive de îngrijorare, nu își poate permite să fie prea preocupat, deoarece funcția de președinte este "o profesie periculoasă".

La o conferință de presă organizată după focurile de armă de la White House Correspondents’ Dinner, la care participa, Trump a glumit că, dacă ar fi știut cât de periculoasă este președinția, „poate nu ar mai fi candidat”.

Ulterior, într-un ton serios, a adăugat: "Uitați, sunt aici să fac o treabă. Face parte din job. Este o profesie periculoasă, nu-mi pot imagina că există una mai periculoasă. Dar iubesc țara și sunt foarte mândru. Sunt foarte mândru de treaba pe care am făcut-o."

Articolul continuă după reclamă

Trump: Suspectul ar fi acționat singur

Președintele a declarat că autoritățile cred că suspectul implicat în incidentul armat din această seară a acționat ca un lup singuratic: "Se pare că a fost un lup singuratic. Și eu cred asta", le-a spus Trump jurnaliștilor.

Șeful statului l-a descris pe suspect drept "un tip care părea destul de malefic când a fost pus la pământ" și a adăugat că acesta "s-a opus cu putere" în momentul capturării. Trump l-a caracterizat drept "o persoană bolnavă".

Suspectul este în viață și se află în custodia autorităților, potrivit mai multor surse.

Președintele a descris și momentele dinaintea atacului: "Un bărbat a forțat un punct de control de securitate, fiind înarmat cu mai multe arme, și a fost neutralizat de membri foarte curajoși ai Serviciului Secret."

Prima Doamnă, afectată de incident

Trump a declarat că incidentul de la cină a fost "o experiență destul de traumatizantă" pentru prima doamnă, Melania Trump. "S-au întâmplat foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt", a spus el, în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă. "Dar reacția a fost cu adevărat incredibilă."

Președintele a precizat că el și prima doamnă au fost protejați și evacuați foarte rapid de pe scenă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰