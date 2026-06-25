Un bărbat a filmat cum a reușit să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremure, în Venezuela. El se afla într-un bloc turn și a coborât printre ruine cel puțin 12 etaje. Ţara a fost lovită de două cutremure, iar autoritățile vorbesc despre sute de victime și de pagube uriașe.

Momentul în care un bărbat reuşeşte să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremurele din Venezuela - X

Un bărbat a filmat încercarea sa de a ieși dintr-o clădire cu mai multe etaje pe scara de incendiu după cutremurul din Venezuela. Conform imaginilor publicate de Nexta, bărbatul se afla la nivelul superior într-o clădire cu cel puțin 12 etaje. Coborârea sa pare desprinsă dintr-un film apocaliptic.

El decide să coboare pe scările parțial distruse de seism. Drumul este plin de pericole, iar situația se agravează pe măsură ce bărbatul coboară.

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La etajele inferioare, zidurile sunt crăpate sau dărâmate. La un moment dat, calea se blochează din cauza molozului și bărbatul este nevoit să-și facă drum printre resturile de beton. Pe tot drumul, clădirea arăta de parcă este pe cale să se prăbușească.

Scene apocaliptice după cutremurele din Venezuela

Primul cutremur, cu magnitudinea 7,2, s-a produs în nordul Venezuelei, la aproximativ 160 - 200 km vest de Caracas, la ora locală 18:04. La mai puțin de un minut distanță a urmat un al doilea seism, de magnitudine 7,5, la mică adâncime, în jur de 10-22 km, potrivit USGS (United States Geological Survey). Specialiștii americani au descris evenimentul ca un "dublu cutremur" catastrofal, avertizând că daunele ar putea fi majore.

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Conform evaluărilor preliminare, exista o probabilitate de 44% ca numărul victimelor să depășească 10.000 și o probabilitate de 30% ca acesta să depășească 100.00, după cel de-al doilea cutremur principal.

În Caracas și în orașele din jur, clădirile s-au prăbușit, pereții au crăpat, iar infrastructura a fost grav afectată. Martorii spun că oamenii au fugit pe străzi panicaţi, în timp ce oraşul a rămas în întuneric din cauza penelor de curent.

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Bilanţ sumbru după cutremurele din Venezuela

Autoritățile anunță cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți, însă bilanțul este așteptat să crească semnificativ pe măsură ce echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături.

Cutremurele s-au produs în timpul unei sărbători naționale, când majoritatea populației se afla acasă, ceea ce a contribuit la creșterea numărului de victime și răniți. Mii de persoane și-au petrecut noaptea în aer liber, de teamă că replicile puternice ar putea provoca noi prăbușiri ale clădirilor avariate.