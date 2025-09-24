Video Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Un incident neobişnuit a avut loc pe un bulevard din Bangkok, capitala Thailandei. O "gaură neagră" a înghiţit strada cu tot cu maşini.
Un bulevard din Bangkok, Thailanda, a fost înghiţit de o gaură formată sub el. Din fericire, anunţă autorităţile, nu au existat răniţi, ci doar pagube materiale. Cel puţin 3 maşini au fost avariate.
Ce a provocat "gaura neagră"
Porţiunea de drum scufundată a produs panică printre locuitori, autorităţile ordonând evacuarea de urgenţă a locuitorilor din zonă. Guvernatorul Chadchar Sittipunt a declarat că nu au existat răniţi, ci doar pagube de ordine materială, dar şi că cel mai probabil incidentul a fost provocat de lucrările la o staţie de metrou din subteran. Imaginile s-au răspândit rapid pe internet.
Autorităţile locale din Bangkok au întrerupt de urgenţă furnizarea de electricitate în zonă, de teama unor incidente, iar un spital din apropiere şi-a transferat pacienţii.
Guvernatorul regiunii a mai declarat că o anchetă amplă este în desfăşurare pentru a identifica exact motivele pentru care drumul s-a surpat.
