Un şofer de taxi din Chile a supravieţuit în mod miraculos după ce maşina lui a fost luată de viitură. Bărbatul a filmat cum torenţii de apă şi noroi au înconjurat vehiculul şi l-au purtat ca pe o jucărie.

Bărbatul şi-a păstrat calmul chiar şi atunci când în maşină a început să intre noroi. El a fost salvat câteva minute mai târziu cu ajutorul unui pompier şi al unor trecători.

Incidentul a avut loc în urma unor ploi torenţiale care au provocat alunecări de teren şi pagube uriaşe în Santiago de Chile, capitala statului sud-american.

Care sunt urmările ploilor torenţiale

Ploile torențiale au lovit joi capitala statului Chile și regiunea din jur, provocând alunecări de teren care au luat mașinile pe sus, au inundat locuințe și au forțat oamenii să își părăsească casele. Cel puțin șase persoane au fost rănite, au anunțat autoritățile.

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Președintele José Antonio Kast a declarat stare de urgență în Las Condes, o suburbie înstărită din estul capitalei Santiago. Măsura lasă autoritățile să intervină în zonele afectate, după ce ploile abundente au transformat mai multe drumuri importante în adevărate râuri, imposibil de traversat, potrivit NBCNews.

Primarul districtului, Catalina San Martín, a declarat că în ultimele zile s-au acumulat 144 de milimetri de precipitații, de aproximativ nouă ori mai mult decât media obișnuită pentru luna octombrie. Potrivit acesteia, solul este complet îmbibat cu apă.

Agenția pentru gestionarea situațiilor de urgență din Chile a plasat alte zece districte în stare de alertă ridicată din cauza riscului de noi alunecări de teren. De asemenea, autoritățile au decis închiderea școlilor pentru ziua de vineri.

Câţi oameni au rămas fără energie electrică

Furtunile de la începutul săptămânii au avariat deja câteva zeci de locuințe din centrul țării și au lăsat aproape 12.000 de consumatori din Santiago fără energie electrică, potrivit autorităților. Meteorologii estimează că ploile se vor diminua vineri.

Joi nu au fost raportate persoane decedate. Printre cei răniți se numără și un copil de un an, care a suferit mai multe fracturi. Pompierii au anunțat că au salvat sau evacuat peste 1.000 de persoane.

Fenomenul climatic El Niño devine mai puternic

Inundațiile au loc într-o perioadă în care fenomenul climatic El Niño devine tot mai puternic.

Acest fenomen natural, caracterizat prin încălzirea periodică a apelor de suprafață din zona tropicală a Oceanului Pacific, influențează regimul precipitațiilor la nivel mondial și provoacă adesea primăveri mai ploioase în emisfera sudică.

Organizația Meteorologică Mondială a anunțat joi că fenomenul El Niño din acest an ar urma să atingă intensitatea maximă în luna decembrie și ar putea fi unul dintre cele mai puternice înregistrate după 1950.