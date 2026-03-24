Momentul în care un șofer își urmărește hoții după ce i-au smuls ceasul de 65.000 de lire, în plină zi

În cartierul exclusivist Mayfair din Londra, un bărbat a fost jefuit în plină stradă de un grup de indivizi, chiar în timp ce își făcea o fotografie cu automobilul său Bentley, relatează Daily Mail.

Potrivit Daily Mail, Besart Krasniqi se afla alături de soția sa însărcinată, după ce părăsiseră o cafenea din zonă. În jurul orei 16:00, acesta a făcut o poză automobilului său Bentley, fără să știe că surprinsese în cadru unul dintre viitorii atacatori.

La scurt timp, doi bărbați l-au abordat: unul l-a împins, iar celălalt i-a smuls de la mână un ceas de lux marca Patek Philippe, evaluat la aproximativ 65.000 de lire sterline. Un al treilea complice a recuperat cureaua ceasului, iar grupul a fugit pe străzile laterale.

Victima a încercat să îi urmărească, însă a fost doborâtă la pământ de unul dintre atacatori și a pierdut urma hoților. Ulterior, a alertat autoritățile, iar un martor le-a furnizat polițiștilor imagini video cu incidentul.

Potrivit anchetei, jaful a fost unul planificat. Unul dintre suspecți ar fi identificat în prealabil ceasul ca fiind de mare valoare, acționând ca "observator" pentru grup.

Doi dintre autori, Belal Amine (26 de ani) și Gabriel Kamali (23 de ani), aflați ilegal în Marea Britanie după ce au traversat Canalul Mânecii în 2019, au fost condamnați la închisoare. Kamali a pledat vinovat, în timp ce Amine a fost găsit vinovat în urma procesului.

Judecătorul a calificat fapta drept „un atac grav, organizat în grup”, subliniind că nu a fost un act oportunist, ci o acțiune țintită asupra unor persoane considerate înstărite.

Amine a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare, iar Kamali trei ani. Ambii urmează să fie deportați după executarea sentințelor.

Zona Mayfair, una dintre cele mai scumpe din Londra, a devenit în ultimii ani un punct fierbinte pentru astfel de infracțiuni, grupările infracționale vizând frecvent persoane cu bunuri de lux.

