A început sezonul uraganelor în Statele Unite. Primul, Isaias, de categoria a treia, a început deja să facă ravagii în Florida. Valuri uriaşe au fost surprinse de un vânător de furtuni. Însă pagubele adevărate se văd mai departe de zona de coastă - drumuri distruse, case inundate şi maşini avariate de copacii căzuţi.

Imaginile surprinse pe reţelele de socializare par desprinse dintr-un peisaj apocaliptic. Valuri înalte de trei metri lovesc plajele de pe coasta Golfului Americii, iar rafalele aruncă apa oceanului în toate direcţiile. Un vânător de furtuni a reuşit să filmeze din mijlocul uraganului.

"Vântul poate ajunge până la 193 km/h. (...) Asta e situaţia în Devin chiar acum. Am transmis de la faţa locului", a afirmat Reed Timmer, vânător de furtuni.

În Florida este cel mai rău. Uraganul a rupt palmierii din rădăcină şi a distrus maşinile şoferilor. Sute de mii de locuinţe au rămas în benză, iar localnicii din zonele de coastă au fost deja evacuaţi. Patru districte școlare au anulat cursurile de la sfârșitul săptămâni.

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Garda națională a mobilizat aproximativ 5.000 de soldați și aviatori în caz de intervenție.

"Voi spune doar că i-am mobilizat pe toți, toți pregătiți pentru furtună. O luăm foarte în serios", a afirmat Ron Desantis, guvernatorul Floridei.

Cei care nu au vrut să acceptat să fie evacuaţi, şi-au montat plăci de metal în dreptul ferestrelor şi au aşezat saci plini cu nisip în dreptul uşilor, ca să nu se inunde.

"E prima dată când sunt în mijlocul unui uragan, nu sunt prea stresat, dar îmi fac griji în privința inundațiilor. De aceea pregătesc acești saci de nisip, pentru că niciodată nu se știe". "Da, asta e prima dată când le montez, Nu sunt sigur la ce să mă aștept de la furtună. Nu cred că va fi grav, dar o să ne asigurăm că suntem aprovizionaţi", au spus localnicii.

Cei mai curajoşi s-au dus pe plajă şi au privit marea agitată.

"Prietenul meu chiar voia să vină la plajă. Eu nu. Nici măcar nu știu să înot. Și asta e cam înfricoșător pentru mine. Dar trăiești o singură dată, așa că va fi mișto să vedem. Încercăm să ieșim de aici după asta", a spus un localnic.

Uraganul urmează să ajungă în estul Statelor Unite.