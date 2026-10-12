Video Momentul în care viitorul candidat social-democrat la alegerile prezidenţiale din Franţa este atacat cu făină
A câștigat alegerile interne prin care social-democrații francezi își desemnează candidatul la prezidențialele de anul viitor, dar seara s-a încheiat cu un incident neașteptat. Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a fost atacat cu făină în timp ce ieșea din sediul de campanie și se pregătea să urce într-un taxi.
Europarlamentarul Raphael Glucksmann, în vârstă de 46 de ani, care conduce mişcarea "Place Publique" (Piaţa Publică, PP), a câştigat alegerile primare încă din primul tur, obţinând o majoritate absolută, cu 66% din voturi, potrivit News.ro, care citează AFP şi Reuters.
"Sunt candidatul care reprezintă o ruptură cu macronismul, candidatul care reprezintă o ruptură cu hegemonia lui Jean-Luc Melenchon asupra stângii franceze, candidatul care poate învinge inamicul nostru de lungă durată - extrema dreaptă", le-a spus el militanţilor partidului după vot.
Glucksmann se confruntă acum cu sarcina de a uni o stângă divizată într-o campanie prezidenţială din ce în ce mai marcată de extrema dreaptă.
Peste 120.000 de persoane s-au prezentat la vot, un număr mult mai mic decât în trecut - 2,8 milioane au participat la alegerile primare ale socialiştilor din 2011, câştigate de viitorul preşedinte, François Hollande.
Votul, care s-a desfăşurat exclusiv în format electronic, a fost perturbat de un atac cibernetic, lansat vineri dimineaţă la deschiderea scrutinului, care a încetinit conexiunile pe platforma dedicată şi i-a obligat pe organizatori să prelungească votarea până duminică seara.
Glucksmann, care a condus stânga mainstream la obţinerea a 14% din mandatele franceze la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, se opune oricărei alianţe cu Melenchon.
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Sondajele de opinie arată că ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2 mai, dar ar pierde în faţa favoritei Marine Le Pen, de la extrema dreaptă.
Victoria categorică a lui Glucksmann în turul preliminar reprezintă o lovitură pentru liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, care s-a arătat deschis la alianţe cu partidul La France Insoumise (LFI) al lui Mélenchon şi a obţinut doar 14,5% din voturi. Este pentru prima dată în istoria sa când Partidul Socialist din Franţa nu va avea un candidat din rândurile sale care să-l reprezinte la alegerile prezidenţiale.
Fosta candidată la alegerile prezidenţiale din 2007, Ségolène Royal, care nu şi-a ascuns aversiunea faţă de Raphaël Glucksmann în timpul campaniei, a obţinut doar 7,62% din voturi. Ea s-a declarat "dezamăgită" de rezultat, fără însă a regreta nimic.
"Ne vom uni pentru a duce lupta şi a-i împiedica pe trumpişti, pe complotiştii unei lovituri de stat, pe xenofobi şi pe demagogi să preia controlul asupra Republicii", a declarat Glucksmann.
Deşi a criticat unele dintre politicile pro-business ale preşedintelui Emmanuel Macron, Glucksmann a susţinut o linie similară pro-europeană şi pro-Ucraina, poziţionându-se ca un apărător ferm al democraţiei liberale.
Duminică seară, în timp ce ieşea din sediul său de campanie, cineva din spate i-a turnat făină în cap lui Raphaël Glucksmann, potrivit imaginilor transmise în direct de canalele de ştiri şi videoclipurilor postate pe reţelele sociale.
Eurodeputatul socialist a fost murdărit cu făină în momentul în care se urca într-un taxi. El a părăsit locul imediat după aceea.
Identitatea şi motivele autorului acestui gest sunt, deocamdată, necunoscute, scrie Le Figaro.