A câștigat alegerile interne prin care social-democrații francezi își desemnează candidatul la prezidențialele de anul viitor, dar seara s-a încheiat cu un incident neașteptat. Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a fost atacat cu făină în timp ce ieșea din sediul de campanie și se pregătea să urce într-un taxi.

Europarlamentarul Raphael Glucksmann, în vârstă de 46 de ani, care conduce mişcarea "Place Publique" (Piaţa Publică, PP), a câştigat alegerile primare încă din primul tur, obţinând o majoritate absolută, cu 66% din voturi, potrivit News.ro, care citează AFP şi Reuters.

"Sunt candidatul care reprezintă o ruptură cu macronismul, candidatul care reprezintă o ruptură cu hegemonia lui Jean-Luc Melenchon asupra stângii franceze, candidatul care poate învinge inamicul nostru de lungă durată - extrema dreaptă", le-a spus el militanţilor partidului după vot.

Glucksmann se confruntă acum cu sarcina de a uni o stângă divizată într-o campanie prezidenţială din ce în ce mai marcată de extrema dreaptă.

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Peste 120.000 de persoane s-au prezentat la vot, un număr mult mai mic decât în trecut - 2,8 milioane au participat la alegerile primare ale socialiştilor din 2011, câştigate de viitorul preşedinte, François Hollande.

Votul, care s-a desfăşurat exclusiv în format electronic, a fost perturbat de un atac cibernetic, lansat vineri dimineaţă la deschiderea scrutinului, care a încetinit conexiunile pe platforma dedicată şi i-a obligat pe organizatori să prelungească votarea până duminică seara.

Glucksmann, care a condus stânga mainstream la obţinerea a 14% din mandatele franceze la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, se opune oricărei alianţe cu Melenchon.

Sondajele de opinie arată că ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2 mai, dar ar pierde în faţa favoritei Marine Le Pen, de la extrema dreaptă.

Victoria categorică a lui Glucksmann în turul preliminar reprezintă o lovitură pentru liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, care s-a arătat deschis la alianţe cu partidul La France Insoumise (LFI) al lui Mélenchon şi a obţinut doar 14,5% din voturi. Este pentru prima dată în istoria sa când Partidul Socialist din Franţa nu va avea un candidat din rândurile sale care să-l reprezinte la alegerile prezidenţiale.

Fosta candidată la alegerile prezidenţiale din 2007, Ségolène Royal, care nu şi-a ascuns aversiunea faţă de Raphaël Glucksmann în timpul campaniei, a obţinut doar 7,62% din voturi. Ea s-a declarat "dezamăgită" de rezultat, fără însă a regreta nimic.

"Ne vom uni pentru a duce lupta şi a-i împiedica pe trumpişti, pe complotiştii unei lovituri de stat, pe xenofobi şi pe demagogi să preia controlul asupra Republicii", a declarat Glucksmann.

Deşi a criticat unele dintre politicile pro-business ale preşedintelui Emmanuel Macron, Glucksmann a susţinut o linie similară pro-europeană şi pro-Ucraina, poziţionându-se ca un apărător ferm al democraţiei liberale.

Duminică seară, în timp ce ieşea din sediul său de campanie, cineva din spate i-a turnat făină în cap lui Raphaël Glucksmann, potrivit imaginilor transmise în direct de canalele de ştiri şi videoclipurilor postate pe reţelele sociale.

Eurodeputatul socialist a fost murdărit cu făină în momentul în care se urca într-un taxi. El a părăsit locul imediat după aceea.

Identitatea şi motivele autorului acestui gest sunt, deocamdată, necunoscute, scrie Le Figaro.