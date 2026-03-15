Video Momentul terifiant când un taxi scăpat de sub control intră în două femei în faţa unui magazin din SUA

Imagini dramatice în Manhattan, unde un taxi scăpat de sub control a spulberat două femei în faţa unui magazin. Ca prin minune, femeile au supravieţuit, în ciuda faptului că una a fost aruncată în subsolul florăriei, iar cea de-a doua în stradă.

de Redactia Observator

la 15.03.2026 , 14:45
Momentul accidentului - X Galerie (3)

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum cele două femei vorbesc în faţa magazinului, când sunt pur şi simplu luate pe sus.

O femeie pasager se afla în taxi în momentul impactului. „Totul era normal, apoi, dintr-o dată, am intrat în florărie. Nu aveam nicio idee ce s-a întâmplat, apoi am ieșit și am văzut că cineva era la pământ și am văzut că cineva era sub mașină.”, a declarat femeia, potrivit The Sun.

Alți martori au declarat că au văzut fum ieșind din taxi după accidentul oribil. Taxiul se afla în apropierea străzilor Essex și Rivington când șoferul a pierdut controlul volanului.

accident taxi sua
