Imagini dramatice în Manhattan, unde un taxi scăpat de sub control a spulberat două femei în faţa unui magazin. Ca prin minune, femeile au supravieţuit, în ciuda faptului că una a fost aruncată în subsolul florăriei, iar cea de-a doua în stradă.

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum cele două femei vorbesc în faţa magazinului, când sunt pur şi simplu luate pe sus.

O femeie pasager se afla în taxi în momentul impactului. „Totul era normal, apoi, dintr-o dată, am intrat în florărie. Nu aveam nicio idee ce s-a întâmplat, apoi am ieșit și am văzut că cineva era la pământ și am văzut că cineva era sub mașină.”, a declarat femeia, potrivit The Sun.

Alți martori au declarat că au văzut fum ieșind din taxi după accidentul oribil. Taxiul se afla în apropierea străzilor Essex și Rivington când șoferul a pierdut controlul volanului.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰