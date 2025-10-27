Moscova a fost atacată duminică noapte cu drone ucrainene, iar două aeroporturi şi-au suspendat operaţiunile temporar. Între timp, Vladimir Putin a lăudat un test al noii rachete de croazieră cu propulsie nucleară.

Zeci de drone au lovit Moscova după lăsarea întunericului. Forţele ruseşti ar fi doborât peste 30 de aparate ucrainene, iar mai multe echipaje de salvare au fost trimise în zonele unde acestea au căzut. Operaţiunile pe două aeroporturi au fost suspendate temporar.

Pe timpul zilei, Vladimir Putin s-a îmbrăcat în uniformă şi a vizitat un post de comandă pentru trupele care luptă în Ucraina. După ce a fost informat despre situaţia de pe front, liderul de la Kremlin a lăudat testul rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik.

Rezultatele au fost aflate şi de americani, a anunţat reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, care se află în SUA. Vizita acestuia a venit la scurt timp, după ce Donald Trump a anunţat sancţiuni asupra Rusiei şi după ce Donald Trump a renunţat la ideea unei întâlniri cu Vladimir Putin.

Ulterior, americanii au spus că "anularea" înseamnă "amânare".

