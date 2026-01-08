Moscova se opune planului franco-britanic: Trupele occidentale din Ucraina vor fi considerate ținte legitime

Rusia avertizează că orice trupe străine de menținere a păcii desfășurate în Ucraina vor fi considerate "ținte militare legitime", scrie Agerpres. Moscova acuză "militarismul" statelor occidentale reunite în Coaliția de Voință și respinge planurile franco-britanice privind o forță multinațională post-conflict, pe care le consideră o escaladare periculoasă a războiului.

"Noile declaraţii militariste aşa-numitei Coaliţii a Voluntarilor (sau Coaliţia de Voinţă n.red) şi ale regimului de la Kiev fac din ei o adevărată "axă a războiului", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Cele 35 de state membre ale "Coaliţiei de Voinţă", majoritatea ţări europene susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, au convenit marţi la Paris asupra desfăşurării unei forţe multinaţionale în Ucraina şi monitorizării sub "leadership-ul" SUA a unei potenţiale încetări a focului, de îndată ce un tratat de pace, încă foarte ipotetic, va fi încheiat cu Rusia, de al cărei acord depinde însă implementarea garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina schiţate de respectiva coaliţie.

Moscova avertizează: trupele occidentale vor deveni ținte militare legitime

Dar "toate aceste unităţi şi instalaţii vor fi considerate ţinte militare legitime de către forţele armate ruse", a atenţionat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe. "Aceste avertismente au fost repetate de mai multe ori la cel mai înalt nivel şi rămân de actualitate", a subliniat ea.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele Zelenski au semnat după reuniunea de la Paris o declaraţie de intenţie despre desfăşurarea unor trupe de menţinere a păcii în Ucraina, în cazul unui acord de pace.

Centre militare și facilități pentru arme, prevăzute în planul franco-britanic

Conform planului franco-britanic, "după încetarea focului, Regatul Unit şi Franţa vor crea centre militare în toată Ucraina şi vor construi facilităţi securizate pentru arme şi echipamente militare, pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Ucrainei", a declarat Keir Starmer. La rândul său, Macron a spus după reuniunea de la Paris că, de asemenea după încetarea focului, "câteva mii" de soldaţi francezi ar putea fi desfăşuraţi în Ucraina.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, o asemenea declaraţie "este extrem de îndepărtată de o soluţionare paşnică" a conflictului. "Aceasta nu are ca obiectiv să se ajungă la o pace şi o securitate durabile, ci de a continua militarizarea, escaladarea şi extinderea conflictului" în Ucraina, a remarcat Maria Zaharova.

Condițiile Rusiei pentru pace

Ea a insistat că, din punctul de vedere al Rusiei, "o soluţionare paşnică a conflictului este posibilă doar prin eliminarea cauzelor sale profunde, a revenirii Ucrainei la statutul de neutralitate, demilitarizarea şi denazificarea şi respectarea de către Kiev a drepturilor şi libertăţilor privind limba, cultura şi religia".

"Toate aceste obiective vor fi atinse, fără îndoială, fie prin mijloace politico-diplomatice, fie în cadrul operaţiunii militare speciale în care forţele armate ruse menţin iniţiativa", a susţinut Zaharova.

"Planurile membrilor săi (ale Coaliţiei de Voinţă n.red) devin tot mai periculoase şi distructive pentru viitorul continentului european şi al cetăţenilor săi, pe care în plus politicienii occidentali îi obligă să plătească pentru aceste eforturi", a concluzionat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

