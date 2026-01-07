Coaliţia de Voinţă va trimite până la 20.000 de soldaţi în Ucraina. Vor sta şi în România, gata să intervină

"Coaliția de Voință" a convenit marţi, 6 ianuarie, la summitul de la Paris un document militar care prevede garanții de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace. Include monitorizarea încetării focului sub conducerea SUA, cu sprijinul aliaților Ucrainei, precum și crearea unei forțe multinaționale care urmează să fie desfășurată ulterior. Surse politice au declarat pentru Observator că ar fi vorba de până la 20.000 de soldați. Două treimi dintre țările Coaliției vor trimite trupe. România, Italia și Polonia nu trimit trupe, ţara noastră va oferi însă suport logistic și pregătire pentru militarii ucraineni.

La reuniunea șefilor de stat și de guvern ai "Coaliției de Voință" (Coalition of the Willing), desfășurată marți la Paris, s-au adoptat două documente: un document militar al Coaliției și unul separat al Statelor Unite.

Ambele documente sunt secrete. Ele detaliază contribuția fiecărei țări la garanțiile de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace, modul în care vor fi împărțite sarcinile și cine va coordona.

Cine trimite trupe în Ucraina

Două treimi dintre țările Coaliției, formate din 35 de state, vor participa cu trupe la forța multinațională, inclusiv Germania și țările baltice, au declarat surse politice pentru Observator.

Şefii de Stat Major din Franța și Marea Britanie vor conduce forța multinațională care ar urma să fie trimisă în Ucraina pentru a supraveghea linia frontului, în cazul unui acord de pace.

Această forță de monitorizare a păcii va avea dimensiunea a patru brigăzi: câte una pentru uscat, aer, apă, plus una pentru pregătirea armatei ucrainene. În total, ar fi vorba de aproximativ 15.000-20.000 de soldați.

România va asigura rotaţia trupelor

Militarii urmează să fie desfășurați inclusiv la baze din România, care va fi implicată astfel în rotația trupelor. Practic, trupele trimise de statele din "Coaliția de Voință" vor sta la noi, gata să facă rotația și să intervină.

Potrivit surselor Observator, soldați americani ar urma să fie staționați în Ucraina sau în Polonia și România, gata să intervină în 72 de ore dacă Rusia ar ataca din nou Ucraina după un eventual acord de pace.

Sursele citate au mai precizat că, în următoarele două luni, Parlamentul ar urma să voteze garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de România, doar contribuția țării noastre, nu întregul document al Coaliției de Voință.

Ce oferă România Ucrainei

România nu trimite trupe în Ucraina, dar s-a oferit să găzduiască în bazele noastre militare trupele aliate care se rotesc, au declarat surse politice pentru Observator. Totodată, ţara noastră va contribui la pregătirea militarilor ucraineni, și va oferi sprijin prin infrastructura strategică, cum este baza de la Câmpia Turzii, care ar urma să fie transformată într-un hub regional pentru tranzitul și distribuția armamentului către Ucraina.

Pe lângă componenta militară, România s-a oferit să contribuie pe partea de lanțuri logistice și securitate regională, în paralel cu operațiuni de deminare și protejare a rutelor comerciale din Marea Neagră, au mai declarat sursele citate. În plus, țara noastră a propus să joace un rol-cheie în culegerea de informații și sprijin în domeniul intelligence.

