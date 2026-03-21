Musk, găsit vinovat că a indus în eroare investitorii în cazul preluării Twitter. Miliardarul neagă acuzaţiile

După două zile de deliberări, un juriu federal din SUA a stabilit în unanimitate că Elon Musk a făcut afirmații publice înșelătoare în perioada negocierilor pentru achiziția Twitter (actualul X), influențând prețul acțiunilor și provocând pierderi investitorilor.

Jurații au concluzionat că declarațiile lui Elon Musk din perioada preluării Twitter au fost înșelătoare, într-un proces intentat de un grup de investitori care susțin că s-au bazat pe mesajele sale publice, relatează BBC.

În timpul audierilor din această lună, Musk a negat acuzațiile și a susținut că nu a indus în eroare pe nimeni.

"Nu am indus în eroare investitorii", a declarat Musk, adăugând că oamenii au interpretat exagerat comentariile și postările sale.

Declarațiile despre "boți" și retragerea din acord, considerate înșelătoare

Juriul a stabilit însă că unele dintre afirmațiile lui Musk, în special cele legate de problemele privind conturile false ("boții") de pe platformă și posibilitatea de a renunța la tranzacția de 44 de miliarde de dolari, au fost intenționat înșelătoare.

Avocații lui Musk nu au oferit un punct de vedere după pronunțarea verdictului, la fel nici reprezentanții investitorilor.

Cum ar fi influențat Musk prețul acțiunilor Twitter

Potrivit deciziei, declarațiile publice ale lui Musk ar fi dus la scăderea artificială a prețului acțiunilor Twitter, între mai și octombrie 2022, cu aproximativ 3 până la 8 dolari pe acțiune.

Această situație ar putea duce la despăgubiri de mii de dolari pentru fiecare investitor afectat.

Un avocat specializat în litigii comerciale, Monte Mann, a declarat că verdictul transmite un mesaj clar: "Dacă miști piața prin cuvintele tale, îți asumi și consecințele."

Elon Musk a început în mai 2022 să posteze despre problemele Twitter legate de conturile false și a anunțat că acordul este "în așteptare", înainte de a sugera că ar putea renunța complet la achiziție.

Ulterior, Twitter l-a dat în judecată pentru a-l obliga să finalizeze tranzacția, iar în octombrie 2022 Musk a cumpărat platforma la prețul inițial stabilit. În anul următor, a redenumit rețeaua socială în X.

Pentru investitori precum Brian Belgrave, aceste luni au însemnat pierderi financiare importante. Acesta a declarat că a vândut mii de acțiuni în iulie 2022, convins că Musk nu va mai finaliza achiziția.

"Am fost păcălit", a spus Brian Belgrave. "Am fost înșelat."

Musk, în conflict cu avocații în timpul procesului

În timpul mărturiei, Musk a avut schimburi tensionate cu avocații investitorilor și a refuzat în repetate rânduri să răspundă simplu cu "da" sau "nu", susținând că întrebările sunt formulate pentru a induce juriul în eroare.

La un moment dat, acesta a recunoscut: "Dacă ar fi un proces despre faptul că am postat lucruri stupide pe Twitter, aș spune că sunt vinovat."

Denisa Gheorghe

