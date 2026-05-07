Prim-vicepreşedintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat că liberalii nu au luat încă o decizie clară privind intrarea în opoziţie, deşi partidul a votat în repetate rânduri o rezoluţie în acest sens. Liderul liberal a subliniat că o hotărâre finală privind intrarea în opoziţie ar trebui adoptată într-un for extins, alături de toţi liderii judeţeni.

Predoiu: PNL trebuie să rămână la guvernare. Nu s-a discutat până acum să fiu premier

Cătălin Predoiu a declarat că votul din PNL asupra rezoluţiei privind moţiunea de cenzură a fost "extrem de logic şi firesc", explicând că liberalii au resimţit demersul PSD drept "un gest extrem de incorect".

"Colegii din partid au resimțit acest gest al moțiunii fiind un gest extrem de incorect. Era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru, pentru că ea exprima poziția noastră față de moțiunea în asocierea cu AUR și chiar dacă nu ar fi fost în asociere cu AUR. Votul a fost extrem de logic și firesc", a declarat Cătălin Predoiu.

Liderul liberal a spus că, în şedinţa PNL, a susţinut ideea continuării guvernării alături de partidele pro-europene.

"Ceea ce ne preocupă în mod real este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Un partid cu 14% în momentul de față rămâne relevant dacă are poziția de premier și acest lucru nu trebuie neglijat. (…) Nu există o incompatibilitate pentru votul la rezoluția care condamnă politic PSD și opinia pe care o au și alți colegi că cea mai bună soluție este la guvernare", a afirmat Predoiu.

Întrebat despre posibilitatea de a fi nominalizat premier, Cătălin Predoiu a negat că ar fi existat discuţii în acest sens.

"Răspunsul scurt e nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi, nici înainte de ședință, nici după", a spus acesta.

Predoiu a exclus şi varianta unei rupturi în PNL, afirmând că există "zero risc" ca partidul să se scindeze.

Întrebat dacă ar lua în calcul să rămână într-un viitor Guvern chiar şi în situaţia în care PNL nu ar mai fi la putere, liderul liberal a răspuns: "N-am intrat niciodată în nicio coliziune cu decizia partidului".

