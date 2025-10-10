NATO desfăşoară un amplu exerciţiu militar nuclear. "Trebuie să facem acest lucru"
NATO va desfășura un amplu exercițiu nuclear, începând de luni. Acesta este un demers anual susținut de țările membre ale alianței. Anunțul a fost dat vineri de Mark Rutte, secretarul general al NATO. Oficialul a anunțat că o parte importantă a exercițiului va fi concentrată pe pe protejarea armelor înainte ca ele să fie utilizate.
Exercițiul "Steadfast Noon" va începe luni. El a fost planificat din timp. Exercițiul se desfășoară în contextul intensificării măsurilor de securitate în jurul bazelor militare din Europa, pe fondul riscului amenințărilor cu drone din partea Rusiei, scrie AP.
Exercițiul va dura timp de două săptămâni. Exercițiul va fi condus de Olanda, iar în cadrul demersului militar vor fi implicate 74 de aeronave din 14 țări NATO.
"Steadfast Noon" este un demers anual fiind susținut în aceeași perioadă de cel puțin 10 ani.
În cadrul exercițiului vor participa bombardiere, dar și avioane de vânătoare care pot transporta focoase nucleare. Cu toate acestea, nu vor fi utilizate arme sau muniții nucleare reale.
O bună parte din exercițiu se va desfășura în Marea Nordului, departe de Rusia și Ucraina. În cadrul demersului militar vor fi implicate baze forțe ale bazelor militare din Belgia, Olanda, Marea Britanie, dar și Danemarca.
Oficialii NATO nu au făcut precizări referitoare la tipul de scenarii din cadrul exercițiilor de testare a pregătirii nucleare, însă au insistat că ele nu vizează nicio țară anume și nu au legătură cu evenimentele internaționale actuale.
