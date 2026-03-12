Zelenski cere Occidentului un Plan B pentru Ucraina și mai multă presiune din partea lui Trump asupra Rusiei

Volodimir Zelenski cere mai multă presiune internațională asupra Rusiei și avertizează că Ucraina nu va accepta ultimatumurile Moscovei privind cedarea de teritorii. Într-un interviu acordat Politico , liderul de la Kiev le solicită liderilor europeni un plan de rezervă pentru finanțarea țării, critică blocajul impus de Viktor Orban și spune că influența lui Donald Trump va fi decisivă pentru orice negocieri de pace.

Liderul ucrainean a spus, într-un interviu exclusiv acordat la palatul prezidențial din Kiev lui Gordon Repinski, că poporul său este "obosit", dar moralul rămâne ridicat și oamenii nu sunt pregătiți să accepte ultimatumurile Rusiei privind cedarea unor teritorii din estul țării, potrivit Politico.

Zelenski cere un Plan B pentru finanțarea Ucrainei

Zelenski le-a cerut liderilor europeni să vină cu un Plan B pentru a asigura finanțarea pe termen lung a Ucrainei și să găsească o soluție pentru a ocoli ceea ce el a numit "șantajul" premierului ungar Viktor Orban, care blochează un împrumut promis de UE, în valoare de 90 de miliarde de euro.

În ceea ce privește negocierile de pace, Zelenski a fost clar că influența lui Trump va rămâne esențială: "Avem nevoie de negocieri. Le susținem", a spus Zelenski în interviu. "Nu avem încredere în Rusia, dar cred, și am încredere, că americanii chiar vor să pună capăt acestui război. Sper că ne vor ajuta, dar avem nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei, nu asupra mea."

Declarațiile sale vin la o săptămână după ce Trump și-a exprimat din nou frustrarea față de Zelenski, spunând că liderul ucrainean trebuie "să se pună pe treabă” și să încheie un acord. Trump a sugerat că are mai multă încredere în disponibilitatea lui Putin de a negocia un armistițiu decât în cea a lui Zelenski, fără a oferi dovezi pentru această opinie. "Cred că Putin este pregătit să facă o înțelegere", a spus Trump.

Trump a susținut în repetate rânduri că Zelenski nu are "cărți de jucat" în negocierile cu Rusia, dar săptămâna trecută situația s-a schimbat, după ce Trump a decis să lanseze acțiuni militare susținute împotriva Iranului.

Ucraina trimite specialiști în drone pentru a ajuta aliații SUA din Golf

Zelenski a confirmat că trimite echipe de specialiști în războiul cu drone în zona Golfului pentru a ajuta aliații Americii din regiune să se apere împotriva bombardamentelor iraniene cu drone Shahed fără pilot, pe care Rusia le folosește împotriva Ucrainei de patru ani.

Întrebat dacă a mers prea departe într-o declarație interpretată ca o amenințare voalată la adresa lui Orban, Zelenski a spus că nu crede că "tăcerea diplomatică" este foarte utilă când vine vorba de premierul ungar.

Conflict deschis cu Orban

El a lansat unele dintre cele mai dure critici de până acum la adresa lui Orban, acuzându-l că încearcă să blocheze și apoi să anuleze sancțiunile împotriva Rusiei și că practică "șantajul" în privința împrumutului UE. Ungaria și Slovacia vor ca Zelenski să repare avariile la importantul oleoduct Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către cele două țări. Orban îl acuză pe Zelenski că întârzie deliberat reparațiile din motive politice, însă liderul ucrainean susține că problema este Orban, nu conducta, care a fost avariată de bombardamentele rusești.

