Video O mamă din Botoșani a murit în timp ce își aștepta copilul de la școală. I s-a făcut brusc rău
O zi normală s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Botoșani. O mamă de 29 de ani a murit subit, în timp ce își aștepta copilul să iasă de la cursuri.
Femeia venise la Liceul Textil din Botoșani să își ia copilul, când i s-a făcut brusc rău și s-a așezat pe o bancă. În scurt timp, tânăra a leșinat sub privirile trecătorilor.
A murit așteptându-și copilul
Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță. Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, deoarece femeia era în stop cardio-respirator.
Resuscitarea a continuat atât la locul incidentului, cât și în ambulanță și ulterior la spital. Medicii au încercat aproximativ o oră să o readucă la viață, însă fără rezultat, fiind nevoiți să declare decesul.
Potrivit apropiaților, femeia ar fi acuzat dureri în piept în zilele anterioare. De asemenea, în familie ar mai fi existat cazuri de moarte subită, ceea ce ridică suspiciunea unei posibile afecțiuni cardiace ereditare.
Poliția a deschis un dosar pentru moarte suspectă, procedură standard în astfel de situații, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită după efectuarea autopsiei medico-legale.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰