Curg valuri de reacţii după declaraţiile acide ale lui Vladimir Putin, care au aruncat în aer speranţele unui acord de pace cu Ucraina. Zelenski avertizează că Rusia se pregăteşte pentru încă un an de război. Liderul de la Kremlin a ameninţat că îşi va atinge obiectivele pe cale militară, în cazul în care Kievul nu îi satisface toate pretenţiile. În acest timp, presa americană scrie că Donald Trump ar putea sancţiona flota care transportă ilegal petrol rusesc, dacă Putin nu acceptă planul lui de pace.

"Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi atinse fără îndoială. Am prefera să facem asta [...] folosind diplomaţia. Dar dacă ţara adversă şi patronii săi străini refuză să poarte o discuţie constructivă, Rusia va reuşi să-şi elibereze militar teritoriile istorice" a declarat preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Ameninţarea lui Vladimir Putin a venit la o zi după ce Donald Trump a dat asigurări că pacea este mai aproape ca oricând.

Putin a părut că respinge planul american şi a revenit la cerinţe mai vechi, retragerea NATO pe poziţiile din 1997, atunci când România, Polonia şi alte şapte ţări de pe flancul estic nu făceau parte din Alianţă.

"Purceluşii europeni s-au alăturat muncii administraţiei Biden în speranţa de a profita de pe urma prăbuşirii ţării noastre" a mai spus preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Reacţia lui Zelenski: Va veni rândul altor ţări din Europa

Aseară, a venit şi reacţia preşedintelui ucrainean la ameninţările liderului de la Kremlin.

"Am auzit din nou semnale de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an al războiului. […] Va veni rândul altor ţări din Europa, pe care cineva din Rusia ar putea, într-o zi, să le numească aşa-zisele lor pământuri istorice" a fost reacţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un interviu pentru Observator, ambasadorul Franţei în România, Nicolas Warnery, este de părere că Rusia trebuie convinsă că este în interesul ei să facă pace.

"Atât timp cât Rusia consideră că beneficiază de continuarea atacurilor şi bombardamentelor, va continua să facă acest lucru, aşa cum a făcut-o de luni de zile. Prin urmare, trebuie să găsim o modalitate, şi acesta este lucrul foarte dificil, de a-i convinge că soluţia oferită în cadrul acestor discuţii de pace este cea mai bună soluţie posibilă" a declarat ambasadorul Franţei în România, Nicolas Warnery.

Liderii europeni încă încearcă să găsească o soluţie

O soluţie vor încerca să găsească astăzi, la Bruxelles, şi Nicuşor Dan împreună cu ceilalţi lideri europeni. Oficialii vor discuta dacă activele ruseşti îngheţate pot fi folosite pentru a garanta un împrumut pentru Ucraina. Ungaria se opune măsurii.

"Liderii au creat o iluzie, acceptată de UE, potrivit căreia războiul şi reconstrucţia ar putea fi finanţate fără bani din buzunarele cetăţenilor europeni. [...] Este o iluzie. Veţi plăti pentru asta, vom plăti cu toţii. Este o strategie proastă, o greşeală uriaşă" a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban.

În acest timp, Bloomberg scrie că Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancţiuni, dacă Moscova respinge acordul de pace propus de Donald Trump. De data asta, ar putea fi vizate navele care transportă ilegal petrolul rusesc în străinătate.

