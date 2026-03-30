La o lună de la începerea războiului, conflictul din Orientul Mijlociu nu pare aproape de final. Benjamin Netanyahu a anunțat extinderea atacurilor în sudul Libanului împotriva grupării Hezbollah, ba mai mult, Israelul a lovit puternic capitala Iranului. Regimul de la Teheran amenință cu represalii împotriva oficialilor americani și israelieni, inclusiv prin atacuri asupra civililor. Un militar din trupele ONU de menținere a păcii a fost ucis, iar altul rănit în Liban.

Între timp, ministrul de Externe din Pakistan anunță că țara sa va găzdui în curând discuții între Statele Unite și Iran, în încercarea de a reduce tensiunile. Președintele Donald Trump, însă, susţine că SUA ar putea lua petrolul Iranului. Ba mai mai mult, ia în calcul preluarea insulei strategice Kharg, principalul hub petrolier al țării, deşi tot el spune că vede un acord de pace încheiat în curând.

Capitala Iranului a fost zguduită de explozii puternice, urmate de pene de curent. Atacurile au vizat infrastructura electrică în mai multe sectoare ale orașului.

"Forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor viza, printr-o acțiune de represalii, reședințele comandanților și oficialilor politici americani și ai regimului sionist din regiune și din teritoriile ocupate", a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluţionare.

Articolul continuă după reclamă

După reuniunea diplomaților din Pakistan, Arabia Saudită, Turcia și Egipt, avem şi o primă concluzie. Ministrul pakistanez de Externe a anunțat că țara sa va găzdui în curând discuţii de pace între Statele Unite și Iran.

"I-am informat pe miniștrii de externe aflați în vizită cu privire la perspectivele unor potențiale discuții între SUA și Iran la Islamabad", a declarat Mohammad Ishaq Dar, Ministrul de Externe al Pakistan.

Regimul din Pakistan este fericit de încrederea acordată atât de Iran, cât şi de Statele Unite, în facilitarea discuţiilor dintre cele două ţări.

Mesajul anti-război pe care Papa l-a rostit în faţa miilor de credincioşi strânşi în Piaţa Sfântul Petru nu s-a auzit până în Orient.

"Acesta este Dumnezeul nostru: Isus, Regele Păcii, un Dumnezeu care respinge războiul, pe care nimeni nu-L poate folosi pentru a justifica războiul. El nu ascultă rugăciunile celor ce poartă război", a declarat Papa Leon.

După o lună de zile, Statele Unite şi-au pierdut răbdarea şi pregătesc asaltul final. Trump ameninţă cu o invazie terestră, pentru care a trimis în Orient 3500 de puşcaşi marini.

"Președintele trebuie să fie pregătit pentru multiple situații neprevăzute, pe care nu le voi discuta în mass-media. Dar ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre", a declarat Marco Rubio, secretarul de stat american.

"Am motive să cred, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la aliații noștri, că este dificil să ne așteptăm la o stabilizare în Orientul Mijlociu în următoarele zile", a declarat preşedintele american Donald Trump.

Americanii au adus în zonă trupe speciale cu trei nave de război. Practic vorbim de o bază militară extrem de mobilă, complet echipată, dotată inclusiv cu tancuri şi avioane F35. Forţele iraniene anunţă că sunt gata să riposteze. Şi că, până atunci, ar putea ataca universităţile americane şi israeliene din ţările vecine.

"Respingem orice scenariu care trage statele regionale într-un conflict devastator. Să fim clari, acesta poate fi războiul preferat al Israelului, dar întreaga lume plătește prețul", declară Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei.

Între timp, în Liban a fost o noapte de foc. Un militar din trupele ONU de menținere a păcii a fost ucis de un proiectil, iar altul rănit, la scurt timp după ce Benjamin Netanyahu a anunțat că va extinde operațiunile terestre în zonă.

"În Liban am decis acum să extind și mai mult zona de securitate existentă, pentru a elimina definitiv amenințarea unei invazii", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Intrarea în război a rebelilor houthi aduce în discuţie o nouă ameninţare: închiderea Canalului Suez. Circa 30% dintre containerele de mărfuri trec prin strâmtoarea Bab El Mandeb, adică aproximativ 12% din comerţul global.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰