Relația dintre Washington și Vatican s-a răcit considerabil, după ce Papa Leon a lansat un nou îndemn la încetarea focului și la respectarea normelor internaționale în Liban. Președintele american a afirmat, duminică, că "nu este un mare fan" al papei Leon al XIV-lea.

"Nu sunt un mare fan al papei Leon. Este foarte liberal, este un om care nu crede în lupta împotriva criminalităţii", a declarat Trump jurnaliştilor la baza militară Andrews, în statul Maryland, potrivit AFP, citat de Agerpres.

El l-a acuzat pe suveranul pontif că "se joacă cu o ţară care doreşte să se doteze cu arma nucleară", referindu-se la Iran.

Puţin după aceea, Donald Trump a publicat un lung mesaj pe reţeaua sa Truth Social, acuzându-l printre altele pe Leon al XIV-lea că susţine programul de înarmare nucleară iranian, că s-a opus operaţiunii militare americane în Venezuela în ianuarie şi că se întâlneşte cu simpatizanţi ai fostului preşedinte democrat Barack Obama.

"Nu vreau un papă care îl critică pe preşedintele SUA, căci eu fac exact ceea ce pentru ce am fost ales, ÎN MOD ZDROBITOR, ştiind ce să fac pentru a reduce criminalitatea la niveluri istoric de joase şi să creez cea mai mare piaţă bursieră din istorie", a scris preşedintele republican.

Donald Trump şi-a însoţit mesajul cu o imagine generată prin inteligenţa artificială în care poate fi văzut în togă alb-roşie, punând mâna pe fruntea unui bolnav aflat pe un pat de spital, înconjurat de persoane care se roagă, pe fondul drapelului american, al Statuii Libertăţii şi al unor avioane de vânătoare, vulturi şi alte figuri pe cer.

Ce s-a spus în discursul care l-a înfuriat pe Trump

Într-una din cele mai virulente critici ale conflictelor care au cuprins planeta, în special în Orientul Mijlociu, Leon al XIV-lea declarase sâmbătă că credinţa este necesară "pentru a înfrunta împreună acest moment dramatic al Istoriei".

"Destul cu idolatria eului şi a banului! Destul cu demonstraţiile de forţă! Destul cu războiul! Adevărata forţă se manifestă servind viaţa!", lansase papa american în ajunul unei rugăciuni pentru pace la basilica Sf. Petru din Roma.

"Dragi fraţi şi surori, există desigur responsabilităţi imperative care le revin conducătorilor de naţiuni. Către ei strigăm: Opriţi-vă! Este timpul să faceţi pace! Aşezaţi-vă la masa dialogului şi a meditaţiei şi nu la masa unde se planifică reînarmarea şi unde se decid acţiuni ucigătoare", mai lansase el.

Aşa cum mai făcuse în trecut, el nu a menţionat niciun responsabil politic pe numele său şi nu a desemnat vreo ţară în special. De la alegerea sa în mai 2025, Leon al XIV-lea, născut la Chicago, a adoptat o poziţie clară împotriva anumitor decizii ale administraţiei Trump, menţinând totodată deschise canalele de comunicare.

