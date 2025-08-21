Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultima perioadă asupra Ucrainei. Drone de luptă și rachete au vizat mai multe regiuni, inclusiv Kiev și Liov, unde un om a murit și alți doi au fost răniți. Polonia și-a ridicat avioanele de luptă pentru a-și proteja spațiul aerian, scrie Agerpres.

Noapte de coșmar în Ucraina: sute de drone rusești și rachete au lovit mai multe orașe. Reacţia Poloniei - Captura X

Cu puţin înainte de miezul nopţii, s-au auzit focuri ale apărării antiaeriene deasupra capitalei, a declarat un corespondent dpa.

Sute de drone și zeci de rachete lansate de Rusia

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că Rusia a folosit 574 de drone şi 40 de rachete în atacurile din cursul nopţii asupra ţării, din care au doborât 546 de drone şi 31 de rachete, potrivit Reuters. Forţele aeriene ucrainene au mai precizat că au fost înregistrate atacuri în 11 puncte şi căderi de resturi în trei locuri, conform unei postări de pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Articolul continuă după reclamă

La rândul său, ministrul de Externe ucrainean Andrii Sîbiga a scris pe platforma X că Rusia a atacat un producător american de electronice în vestul Ucrainei, provocând pagube grave şi victime.

"O instalaţie în totalitate civilă care nu are nicio legătură cu apărarea sau armata", a scris Sîbiga. "Acesta nu este primul atac rusesc asupra afacerilor americane din Ucraina, după atacurile asupra birourilor Boeing din Kiev de la începutul acestui an şi alte atacuri", a adăugat el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rusia a folosit sute de drone, rachete hipersonice, balistice şi de croazieră în atacurile asupra întregului teritoriu ucrainean, a adăugat el.

Victime la Liov după un atac combinat cu drone și rachete

Sirenele de raid aerian au fost declanşate în mai mult de jumătate din ţară din cauza ameninţării reprezentate de dronele care se apropiau. Observatorii militari ucraineni au raportat câteva zeci de drone de luptă ruseşti în aer, îndreptându-se spre vest.

Un atac combinat cu drone şi rachete ruseşti împotriva oraşului Liov, din vestul Ucrainei, a ucis o persoană şi a rănit alte două, a declarat joi guvernatorul regiunii Liov, Maksim Koziţki.

Zeci de case au fost, de asemenea, avariate în atac, a scris guvernatorul pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Kiev și alte orașe, sub alertă aeriană toată noaptea

Publicaţia The Kyiv Independent a relatat joi dimineaţă că Rusia a desfăşurat drone de luptă şi a lansat rachete în direcţia mai multor oraşe ucrainene, în pofida eforturilor de pace în curs.

Potrivit agenţiei de ştiri RBC Ukraine, explozii au fost auzite la Kiev şi în oraşul Liov.

RBC Ukraine l-a citat pe guvernatorul Maksim Koziţki care a declarat că apărarea antiaeriană a fost activată în regiune.

O alertă aeriană fusese deja emisă la Kiev miercuri seară, iar atacurile cu drone au continuat în capitală în cursul nopţii. Apărarea antiaeriană a fost, de asemenea, activată în oraş.

Autorităţile au cerut populaţiei să rămână în adăposturi, a precizat agenţia de ştiri, citând administraţia militară a Kievului.

Polonia și-a ridicat avioanele pentru a-și proteja spațiul aerian

Separat, Polonia a anunţat joi că avioane au fost mobilizate pentru a proteja spaţiul său aerian din cauza atacurilor ruseşti asupra Ucrainei.

"În legătură cu activitatea aviaţiei cu rază lungă de acţiune a Federaţiei Ruse şi lansarea de atacuri asupra teritoriului Ucrainei, aeronave ale forţelor aeriene poloneze şi ale aviaţiei aliate acţionează în spaţiul aerian polonez", a declarat Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze pe reţeaua X.

Ulterior, comandamentul a anunţat că operaţiunile efectuate joi de aeronave poloneze şi aliate, legate de atacurile ruseşti asupra Ucrainei, s-au încheiat şi nu au fost observate încălcări ale spaţiului aerian polonez.

"Datorită reducerii nivelului de ameninţare reprezentat de atacurile cu rachete ale aviaţiei ruse pe teritoriul ucrainean, operaţiunile aviaţiei poloneze şi aliate în spaţiul aerian polonez au fost încheiate", a declarat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze pe X.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰