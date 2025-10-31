Cutremur la Londra. Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor, unde stătea de mai bine de 20 de ani, după ce a pierdut toate titlurile regale. Decizia i-a aparţinut fratelui său, Regele Charles, şi vine în urma controverselor generate de legătura prinţului Andrew cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie şi abuz sexual.

Andrew Mountbatten Windsor, aşa va fi cunoscut de acum înainte al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a. Regele Charles a decis să îi retragă fratelui său titlurile de Prinţ, Duce de York, Conte de Iverness şi Alteţa Sa Regală. Andrew va fi dat afară şi din conacul regal de 30 de camere de la Castelul Winsdor, unde locuia alături de fosta sa soţie Sarah Ferguson. Va primi totuşi o pensie privată.

"Trebuie să recunosc că sunt destul de uimită. Aceasta este cea mai puternică măsură luată împotriva unui membru al familiei regale. Cred că regele acționează în deplină armonie cu opinia publică" a explicat jurnalista Jennie Bond.

Decizia, venită după ani de controverse generate de legătura lui Andrew cu Epstein

Decizia care a zguduit familia regală a venit după mai mulţi ani de controverse generate de legătura lui Andrew cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie şi abuz sexual. Virginia Giuffre, una dintre tinerele traficate de Epstein, care s-a sinucis anul acesta din cauza traumelor suferite, a dezvăluit, într-un jurnal publicat post-mortem, că fostul prinţ credea că este dreptul său din naştere să o abuzeze. Andrew a negat toate acuzaţiile.

"Eu stăteam acolo, în pat, îngrozită, ruşinată, mă simţeam murdară. A trebuit să mă ridic şi să fac duş" relata în 2020 victima lui Andrew, Virginia Giuffre.

Virginia Giuffre a susținut că a fost obligată de trei ori să aibă relații sexuale cu Andrew, pe când avea doar 17 ani.

Cel care ar fi făcut presiuni ca Andrew să fie pedepsit ar fi fost prinţul William, viitor rege al Marii Britanii, îngrijorat că acest scandal ar putea aduce prejudicii ireparabile casei regale. Iar dezvăluirile despre viaţa lui Andrew nu se opresc aici. Chair azi, în presa britanică a apărut informaţia că pe când era trimis comercial în Tailanda, fostul prinţ a adus pe bani publici 40 de prostituate la hotel.

