Cel puţin 20 de oameni au murit sâmbătă în atacuri aeriene israeliene care au vizat sudul Libanului şi Valea Bekaa, la doar o zi după ce a intrat în vigoare armistiţiul dintre Israel şi Hezbollah. Acordul avea ca scop oprirea confruntărilor şi a escaladării militare din ultimele luni, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Noi atacuri israeliene în Liban, la o zi după armistiţiu. Cel puţin 20 de oameni au murit - Shutterstock

Israelul a declarat că atacurile au fost lansate ca răspuns la tirurile cu rachete efectuate în timpul nopţii de gruparea şiită Hezbollah, susţinută de Iran. Potrivit armatei israeliene, peste 50 de proiectile au fost lansate asupra poziţiilor israeliene din sudul Libanului, iar aviaţia a lovit ulterior ceea ce a descris drept "ţinte Hezbollah".

Agenţia naţională de ştiri a Libanului a relatat că avioane şi drone israeliene au atacat mai multe zone din sudul ţării şi din Valea Bekaa.

La rândul său, Hezbollah a acuzat Israelul de sute de încălcări ale armistiţiului şi a avertizat că atacurile nu vor rămâne fără răspuns. Gruparea a cerut Statelor Unite să exercite presiuni asupra Israelului pentru încetarea operaţiunilor militare.

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Un oficial militar israelian a declarat că armata a primit instrucţiuni de la conducerea politică să respecte încetarea focului şi că nu desfăşoară operaţiuni ofensive, ci doar acţiuni defensive în ceea ce Israelul numeşte ”o zonă de securitate” din sudul Libanului.

Acelaşi oficial a precizat că cinci soldaţi israelieni au fost ucişi în ultimele 48 de ore în confruntările cu Hezbollah.

Hezbollah a transmis că respectă armistiţiul, dar va reacţiona la orice încercare a Israelului de a ocupa teritorii suplimentare. Gruparea susţine că forţele israeliene au încercat în cursul nopţii să pătrundă în zona dealului Ali al-Taher din sudul Libanului, unde au avut loc schimburi de focuri înaintea bombardamentelor aeriene.

Un înalt oficial Hezbollah a declarat că organizaţia nu va permite Israelului ”libertate de mişcare” pe teritoriul libanez ocupat şi că rezistenţa armată rămâne legitimă atât timp cât trupele israeliene rămân în Liban.

Noile confruntări ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea armistiţiului şi a acordului mai larg dintre Statele Unite şi Iran, anunţat în această săptămână, care presupune încetarea ostilităţilor pe mai multe fronturi regionale, inclusiv în Liban.

O familie întreagă, ucisă într-un atac în sudul Libanului

Una dintre cele mai grave lovituri israeliene a distrus o clădire rezidenţială cu trei etaje din localitatea Barish, în districtul Tyre. Potrivit autorităţilor locale, au murit un tată, o mamă şi cei doi copii ai lor.

Armata libaneză a anunţat că un alt atac israelian a ucis un militar pe şoseaua Kfarrumman–Nabatieh.

Totodată, un bombardament israelian a lovit sucursala din Nabatieh a băncii centrale a Libanului. Instituţia a confirmat că imobilul a fost avariat, însă nu au existat victime.

Potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban, de la reluarea conflictului pe 2 martie, atacurile israeliene au provocat moartea a 4.057 de persoane, inclusiv femei, copii şi personal medical. Autorităţile israeliene afirmă că, în aceeaşi perioadă, au fost ucişi cel puţin 32 de soldaţi şi patru civili israelieni.

Israelul nu a participat la negocierile americano-iraniene care au condus la acordul de încetare a ostilităţilor şi continuă să se opună unor prevederi pe care le consideră restrictive pentru operaţiunile sale militare din Liban.