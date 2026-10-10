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Noi detalii despre zborul Flydubai. Copilotul omanez plănuia un atac sinucigaș pe aeroportul din Tel Aviv

- Profimedia Images
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Editor I.I. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 10.10.2026, 07:09 | Modificat la 10.10.2026, 07:21

Copilotul omanez al zborului companiei flydubai cu destinaţia Tel Aviv a intenţionat să preia controlul avionului plecat din Dubai şi să prăbuşească aeronava într-un terminal al aeroportului Ben Gurion pe 30 septembrie, într-un atac sinucigaş, planul fiind însă dejucat de celălalt pilot, a declarat vineri procurorul general al Emiratelor Arabe Unite (EAU), potrivit agenţiei de presă de stat WAM, transmite Reuters.

Declaraţia procurorului general Hamad Saif al Shamsi nu a părut să pună pe seama companiei flydubai vreo neregulă, şi a oferit cea mai detaliată relatare de până acum a procurorilor despre cele întâmplate.

Copilotul omanez, inspirat de atacurile 9/11

Anchetatorii din Emiratele Arabe Unite consideră, în urma anchetei penale lansate pe 1 octombrie, că planul copilotului a fost inspirat de atacurile din 11 septembrie 2001 de pe teritoriul Statelor Unite.

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Ancheta a arătat că suspectul se folosise de două zboruri anterioare spre Tel Aviv pentru a 'se familiariza cu ruta de zbor şi cu aeroportul', a relatat agenţia WAM. Aceasta este prima confirmare publică a faptului că acţiunile copilotului au fost inspirate de evenimentele din 11 septembrie.

Incidentul a provocat o coborâre bruscă a avionului cu 16.000 de picioare (4.900 de metri) în decurs de 30 de secunde.

Comandantul, atacat cu un topor

Procurorul a precizat că suspectul lucrase anterior pentru mai multe companii aeriene din diverse ţări, inclusiv pentru Oman Air şi Royal Air Maroc, înainte de a se angaja la flydubai în ianuarie 2026.

Arabia Saudită a lansat o anchetă separată privind incidentul de pe cursa FZ1073, au declarat surse pentru Reuters. Aeronava se afla în spaţiul aerian saudit în momentul în care copilotul omanez l-a atacat pe comandant cu un topor de urgenţă, păstrat de obicei în cabina piloţilor pentru a fi utilizat în situaţii de urgenţă.

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Iulia Iancu
I.I.
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