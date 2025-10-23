Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoţii, filmaţi de paznici când coboară cu macaraua: "La dracu, pleacă"

Au apărut noi imagini după spectaculosul jaf de bijuterii care a avut loc duminică la Muzeul Luvru din Paris, scrie presa franceză .

Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoţii, filmaţi când coboară cu macaraua: "La dracu, pleacă, pleacă" - Captură video Les Spectateurs / X

În filmările surprinse de agenții de securitate ai muzeului, publicate recent pe rețelele de socializare, se văd doi bărbați, unul purtând o cască de motociclist, celălalt o cagulă și o vestă galbenă, coborând cu macaraua situată lângă clădire. "La naiba...", se aude spunând un agent de securitate, înainte ca un coleg să anunțe poliția prin stație: "Indivizii sunt pe scuter, pleacă, pleacă".

În nici opt minute, hoţii au reuşit să sustragă opt bijuterii care au aprţinut împăraţilor Franţei. Paguba este estimată la 88 de milioane de euro. Dacă vor fi topite şi vândute pe piaţa neagră, presa franceză estimează că hoţii ar câştiga doar 4 milioane de euro.

Cu fiecare oră care trece şansele ca podoabele imperale să fie recuperate scade. La fel şi prinderea hoţilor. La mai bine de trei zile de la jaf, anchetatorii nu ştiu nimic despre identitatea lor. Presa franceză scrie că furtul ar fi fost comis de o grupare din Estul Europei, pentru că aici sunt cele mai specializate bande în furtul din muzee.

Directoarea muzeului, audiată în Senat

În timpul audierii din Senat, directoarea muzelui Luvru recunoaşte eşecul în protejarea comorilor imperiale. "Trăim un eșec teribil la Luvru și îmi asum partea de responsabilitate pentru acesta. Repet, mi-am depus demisia, mi-a fost refuzată", a declarat Laurence des Cars, directoarea muzeului Luvru.

Tot ea cere instalarea unui comisariat de poliţie în interiorul celui mai vizitat muzeu din lume, dar şi a unor bariere, pentru a împiedica parcarea vehiculelor direct lângă clădirile muzeului.

