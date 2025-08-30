În regiunea Lombardia, vântul a bătut cu peste 110 kilometri pe oră şi a smuls acoperişurile caselor, pe care le-a aruncat apoi peste maşini.

O clădire cu două etaje s-a prăbuşit în timpul furtunii, iar un parc fotovoltaic a fost pur şi simplu făcut bucăţi. Meteorologii au avertizat că vremea rea continuă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰