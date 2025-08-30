Antena Meniu Search
Video Nordul Italiei, lovit de o tornadă violentă. O clădire cu două etaje s-a prăbuşit în Lombardia

O tornadă care a lovit nordul Italiei a lăsat în urmă pagube devastatoare.

de Redactia Observator

la 30.08.2025 , 07:54

În regiunea Lombardia, vântul a bătut cu peste 110 kilometri pe oră şi a smuls acoperişurile caselor, pe care le-a aruncat apoi peste maşini. 

O clădire cu două etaje s-a prăbuşit în timpul furtunii, iar un parc fotovoltaic a fost pur şi simplu făcut bucăţi. Meteorologii au avertizat că vremea rea continuă.

tornada italia lombardia
