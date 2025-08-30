Video Nordul Italiei, lovit de o tornadă violentă. O clădire cu două etaje s-a prăbuşit în Lombardia
O tornadă care a lovit nordul Italiei a lăsat în urmă pagube devastatoare.
În regiunea Lombardia, vântul a bătut cu peste 110 kilometri pe oră şi a smuls acoperişurile caselor, pe care le-a aruncat apoi peste maşini.
O clădire cu două etaje s-a prăbuşit în timpul furtunii, iar un parc fotovoltaic a fost pur şi simplu făcut bucăţi. Meteorologii au avertizat că vremea rea continuă.
