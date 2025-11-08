O tornadă a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit peste 400 , distrugând cea mai mare parte a unui oraș din sudul Braziliei, au anunțat sâmbătă autoritățile.

Tornadă violentă în Brazilia. Cel puţin 5 oameni au murit, sute au fost răniţi - Profimedia

Tornada de vineri a răsturnat mașini și a avariat case în Rio Bonito do Iguaçu, în statul Parana, a anunțat serviciul local de meteorologie, relatează AFP, conform Mediafax.

Guvernul statului Parana a declarat că a ucis cinci persoane și a rănit 432. Alte două persoane sunt dispărute, dar acest număr ar putea crește, a precizat acesta.

Vânturile din Rio Bonito do Iguaçu, localitate cu o populație de 14.000 de locuitori, au atins viteze cuprinse între 180 și 250 de kilometri pe oră, a declarat agenția de tehnologie și monitorizare a mediului din Parana. Oficialii Apărării Civile au declarat că 80% din oraș este acum distrus. Imaginile de pe rețelele de socializare arată case distruse de vremea violentă.

„Este o scenă de război”, a declarat Fernando Schunig, șeful agenției de Apărare Civilă din Parana, pentru agenția de știri G1.

El a spus că probabilitatea unor mai multe decese este mare, deoarece tornada a lovit chiar în centrul orașului.

„Când aceste evenimente lovesc o zonă urbană, pagubele sunt majore. Sunt foarte letale”, a spus Schunig.

Guvernatorul provinciei Parana, Ratinho Junior, a declarat pe rețeaua X că „forțele de securitate sunt în alertă, mobilizate și monitorizează orașele afectate de furtunile severe”.

Autoritățile meteorologice au anunțat că o alertă de furtuni periculoase era în vigoare pentru tot Parana, precum și pentru statele sudice Santa Catarina și Rio Grande do Sul.

