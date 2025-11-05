Scandal monstru la Paris, la deschiderea primului magazin fizic din lume al companiei Shein. Zeci de oameni au protestat în faţa clădirii, după ce s-a descoperit că brandul chinez vinde online păpuşi sexuale cu aspect de copii. Guvernul francez a declanşat procedura de a suspenda aplicaţia până ce platforma va putea dovedi că respectă legea în privinţa combaterii pornografiei infantile.

Zeci de poliţişti au păzit magazinul Shein de activiştii furioşi, la Paris. În ciuda tensiunilor, sute de oameni au aşteptat la rând ore bune să treacă pragul clădirii din centrul oraşului. Unii au venit din curiozitate, dar cei mai mulţi au fost atraşi de preţurile mici. Primul client a ieşit cu plasele pline.

"Am plătit 34 de euro în total! Sunt 12 articole, dar de o calitate foarte bună!". "Am venit să cumpăr haine pentru că nu îmi permit, din păcate, să cumpăr de la marile mărci", spun clienţii.

100.000 de oameni au semnat petiţie

Articolul continuă după reclamă

Inaugurarea a avut loc după ce 100.000 de oameni au semnat o petiţie prin care se opuneau deschiderii magazinului. Săptămâna trecută, jurnaliştii au descoperit că Shein vindea online păpuşi sexuale cu aspect de fetiţe, dar şi arme periculoase precum macete sau boxuri metalice. Compania chineză a declarat că a scos imediat de pe platformă aceste produse şi chiar a suspendat vânzările altor parteneri. Astăzi însă, un francez a fost arestat după ce a primit o păpuşă prin poştă. În replică, guvernul francez a decis suspendarea platformei.

Pe lista acuzaţiilor se adaugă şi cele de exploatare a copiilor şi de poluare a mediului. Compania a fost deja amendată cu 190 de milioane de euro în Franţa pentru publicitate înşelătoare şi nedeclararea fibrelor de plastic din produse, printre altele. Industria de fashion din Paris, una dintre marile capitale de modă ale lumii, a reacţionat cu furie.

"Este o zi neagră pentru industria noastră, evident. Trebuie să fim conştienţi că acest magazin repozintă doar 1% din întregul model de afaceri al Shein, care vinde online produse ilegale", a declarat Thibaut Ledunois reprezentant sector de modă.

Punctul de vânzare Shein este situat într-o bijuterie arhitectonică în stil Art Deco, în magazinul universal BHV din apropierea Primăriei. Mai multe firme de modă au rupt colaborarea cu BHV din acest motiv.

"Am auzit criticile, au fost adevărate o vreme. Astăzi, este un brand care produce în condiții mult mai legitime. Cred că Shein a răspuns la ultimele controverse și și-a asumat responsabilitatea", a declarat Karl-Stéphane Cottendin director general al magazinelor BHV.

După Paris, Shein va deschide alte cinci magazine fizice în oraşe precum Angers sau Grenoble. Compania chineză are 25 de milioane de clienţi în Franţa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰