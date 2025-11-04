Shein, ameninţat cu interzicerea în Franţa după ce a scos la vânzare păpuşi sexuale "cu aspect de copil"

Gigantul asiatic de vânzări online Shein este obligat să se apere pe un nou front, cu două zile înaintea deschiderii magazinului său parizian la Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV). O investigaţie a revelat faptul că "păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil" erau comercializate pe site, iar acum Shein riscă să fie interzis în cazul unei recidive, relatează AFP şi Washington Post.

"Dacă aceste comportamente se repetă, vom avea dreptul, iar eu o voi cere, să interzicem accesul la platforma Shein pe piaţa franceză", a anunţat luni, la BFMTV şi RMC ministrul francez al Economiei Roland Lescure.

Sâmbătă, Direcţia Generală pentru Concurenţă, Consum şi Reprimarea Fraudei (DGCCRF) a anunţat că a semnalat autorităţilor vânzarea unor "păpuşi sexuale cu aspect infantil" pe site-ul Shein. A doua zi, Shein a anunţat că produsele au fost "retrase imediat".

Lescure a replicat că statul poate interzice o platformă în caz de recidivă sau de neretragere rapidă a conţinutului ilegal ”din cauza unor acte teroriste, trafic de stupefiante şi obiecte de pronografie infantilă”.

"Acest lucru este întru totul inacceptabil şi ridică întrebarea, mai generală, a modului în care piaţa unică europeană, inclusiv piaţa noastră internă, este invadată cu produse contrafăcute", a reacţionat ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot.

Gigantul Shein urmează să fie convocat în faţa deputaţilor în "15 zile". Întreprinderea urmează să fie audiată la Misiunea de informaţii privind controale ale produselor importate în Franţa, care vrea ”să obţină răspunsuri precise cu privire la transparenţa lanţurilor de aprovizionare ale SHEIN, procedurile sale de control intern şi măsuri de corectare puse în aplicare”, a anunţat luni într-un comunicat raportorul acestei Misiuni.

Organizaţiile pentru drepturile copilului trag semnale de alarmă

"Acestea nu sunt nişte obiecte banale. Sunt obiecte pedocriminale [...]", a comentat Înalta Comisară pentru Drepturile Copilului, Sarah El-Haïry la BFMTV.

Alte proceduri sunt în curs cu privire la alte platforme, a precizat ea, având în vedere că site-ul AliExpress vinde aceleaşi păpuşi ca Shein, a dezvăluit RMC.

"Anunţurile vizate au fost retrase imediat ce am luat la cunoştinţă", a reacţionat într-un comunicat transmis AFP AliExpress.

Shein ar vinde păpuşile şi pe pieţele din alte ţări

Fondatorul Mouv'Enfants, un colectiv care luptă împotriva violenţelor sexuale împotriva minorilor, Arnaud Gallais, acuză Shein că ar minţi.

"Păpuşile sunt în continuare în vânzare pe platformă, pe Shein în Marea Britanie, Spania, Chile. Le găsiţi şi, cu ajutorul unui VPN, puteţi să-i puneţi să vi le livreze în Franţa", declară el îngrijorat AFP.

"La domiciliul lui Joël Le Scouarnec, medicul care a făcut peste 300 de victime, a, găsit o colecţie de păpuşi sexuale cu efigii de copii", declară el, referindu-se la un fost chirurg condamnat la 20 de ani de închisoare cu privire la violuri şi agresiuni sexuale.

Shein, întreprinderea cu rădăcini chinezeşti care a cucerit piaţa mondială de ultra fast-fashion, s-a implantat treptat în peisajul comerţului online de la sosirea sa în Franţa, în 2015.

Proprietarul BHV, unde Shein urmează să deschidă un magazin fizic, apără parteneriatul

Acuzată cu regularitate de concurenţă neloială, de poluarea mediului şi de condiţii de muncă nedemne, Shein a prevăzut să deschdă miercuri primul său magazin fizic la BHV, un mare magazin istoric.

Pe faţada BHV, patronul Shein Donald Tang şi cel al Societăţii Marilor magazine (SGM), proprietarul BHV, Frédéric Merlin, se afişează zâmbind larg pe un afiş uriaş.

Frédéric Merlin consideră "indecentă" şi "inacceptabilă" vânzarea acestor păpuşi, însă a apărat luni parteneriatul cu Shein.

"Principiul însuşi al parteneriatului nostru este clar: numai îmbrăcăminte şi articole concepute şi produse direct de SHEIN pentru BHV vor fi vândute în magazin", a dat el asigurări. "Niciun produs provenit de pe piaţa internaţională a SHIN nu este inclus", a subliniat el.

Asociaţia Origine France Garantie cere boicotarea mediatică a Shein, al cărui magazin este prevăzut să fie deschis cu o zi înaintea Salonului Made in France, la Paris, joi, şi care se desfăşoară până duminică.

