Armata SUA ar fi lovit de fapt școala unde ar fi murit zeci de fete în sudul Iranului. Anchete Reuters și NYT

Atacul aerian de sâmbătă asupra unei şcoli din Minab, în sudul Iranului, în prima zi a campaniei de bombardamente lansate de Statele Unite şi Israel, ar fi putut fi rezultatul unei lovituri americane care a vizat o bază navală a Gardienilor Revoluţiei din apropiere, potrivit unei anchete a New York Times.

Nici Statele Unite, nici Israelul nu au confirmat atacul, iar secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că Pentagonul desfăşoară o anchetă şi a dat asigurări că forţele americane "nu vizează niciodată civilii", potrivit Agerpres.

Pe baza imaginilor din satelit, a postărilor de pe reţelele sociale şi a unor înregistrări video verificate, New York Times a relatat joi că şcoala a fost grav avariată într-un atac care a avut loc simultan cu lovituri asupra unei baze navale a Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran.

Declaraţiile oficiale conform cărora forţele americane atacau ţinte navale din apropierea Strâmtorii Ormuz, în apropierea cărora se afla baza iraniană, "sugerează că acestea sunt cele mai susceptibile să fi lansat atacul", a scris New York Times.

La rândul său, agenţia de presă Reuters, citând doi oficiali americani sub rezerva anonimatului, a relatat joi că anchetatorii militari americani au considerat "probabil" ca forţele americane să fie "responsabile" pentru atacul asupra şcolii, adăugând însă că ancheta este în curs de desfăşurare.

Bilanţul total al morţilor nu a fost încă confirmat în mod independent, însă autorităţile iraniene şi presa oficială susţin că în atac au fost ucise peste 150 de persoane, inclusiv numeroşi copii, la şcoala primară Shajarah Tayyebeh.

Ancheta New York Times a exclus ipoteza unui atac cu rachete iraniane asupra şcolii.

Dacă se confirmă că "o bombă americană a lovit şcoala Shajarah Tayyebeh, probabil se va pune întrebarea dacă atacul asupra şcolii a fost o greşeală sau dacă a fost direcţionat pe baza unor informaţii învechite", scrie ziarul.

O anchetă a ziarului francez Le Monde, publicată joi, a confirmat prezenţa copiilor şi a victimelor civile în bombardament. "Copii mici au fost într-adevăr ucişi", scrie Le Monde, afirmând că ancheta s-a bazat pe zeci de fotografii şi înregistrări video

