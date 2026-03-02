Iran vrea să târască Europa în război, acuză Israel. Bază militară-cheie din Cipru, lovită de o dronă Shahed

Ambasadorul Israelului în Germania susține că Iranul încearcă să implice Europa în conflictul din Orientul Mijlociu, după un atac cu dronă Shahed asupra bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru.

Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a acuzat Iranul că vrea să târască Europa în războiul din Orientul Mijlociu, relatează dpa, citat de Agerpres.

Ron Prosor a declarat luni că presupusul atac cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, stat membru al UE, este un semn că Iranul încearcă să atragă europenii în acţiunile de luptă. "Sperăm că Europa va vedea acest lucru şi va răspunde în consecinţă - modul în care va răspunde este o decizie care va fi luată de Europa", a spus el.

În acest context, ambasadorul Israelului în Germania a amintit de clauza de asistenţă reciprocă consacrată în articolul 42 din Tratatul UE, care obligă statele membre să sprijine alte state atacate. De asemenea, el a criticat Europa pentru că s-a bazat prea mult timp pe negocierile cu Iranul. "De 47 de ani, regimul mollahilor negociază cu Europa, spunând poveşti din Din o mie de nopţi, practic ducând Europa de nas", afirmă Ron Prosor în comentariile sale pentru dpa.

Articolul continuă după reclamă

Ce este baza Akrotiri din Cipru şi de ce este importantă

Un atac cu dronă a avut loc asupra bazei aeriene britanice din Akrotiri, o suburbie a oraşului cipriot Limassol, în noaptea de duminică spre luni. A fost lovită pista bazei aeriene. Drona ar fi un aparat fără pilot de tip Shahed de concepţie iraniană, a declarat preşedintele Nikos Christodoulides la televiziunea cipriotă, adăugând că nimeni nu a fost rănit. Baza a rămas operaţională.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat, de asemenea, incidentul, afirmând că pagubele au fost "minime". Marea Britanie declară că participă la o operaţiune militară defensivă în Orientul Mijlociu, în contextul în care Teheranul ripostează la atacurile pe scară largă lansate sâmbătă de Statele Unite şi Israel.

Germania şi-a rezervat, de asemenea, dreptul de a lua "măsuri militare defensive", conform ministrului de externe Johann Wadephul, care a afirmat luni că soldaţii germani staţionaţi în Iordania şi Irak "se vor apăra dacă vor fi atacaţi".

RAF Akrotiri este o bază militară britanică situată în sudul insulei Cipru, în apropierea orașului Limassol, și aparține Regatului Unit. Ea reprezintă una dintre cele două zone suverane britanice de pe teritoriul Ciprului, alături de Dhekelia. Baza funcționează ca instalație aeriană militară și este utilizată în special pentru operațiuni și misiuni desfășurate în Orientul Mijlociu. Importanța sa ține de poziția strategică, foarte aproape de zona Orientului Mijlociu, ceea ce o transformă într-un punct cheie pentru misiuni militare și activități de supraveghere.

Von der Leyen cere ca războiul din Orientul Mijlociu să nu se extindă

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni să se lucreze "fără încetare" pentru a preveni extinderea conflictului în Orientul Mijlociu. Şefa executivului european a condamnat "în termenii cei mai duri" "atacurile iresponsabile" comise de Iran şi aliaţii săi, inclusiv cele care au vizat rafinăria de petrol saudită şi bază aeriană britanică din Cipru.

Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu comisarii europeni pentru o reuniune extraordinară dedicată acestei probleme. "Situaţia rămâne volatilă", a subliniat ea într-o declaraţie adresată presei.

Preşedinta Comisiei Europene a afirmat, de asemenea, că moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, oferă "o nouă speranţă poporului iranian oprimat", precizând că "susţine ferm dreptul acestuia de a-şi determina propriul viitor".

"Singura soluţie durabilă este una diplomatică, ceea ce înseamnă o tranziţie credibilă pentru Iran, încetarea definitivă a programelor sale nucleare şi de rachete balistice şi încetarea activităţilor destabilizatoare din regiune", a subliniat ea.

