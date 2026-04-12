Președintele Donald Trump a declarat că nu contează pentru el dacă se ajunge sau nu la un acord cu Iranul, afirmând că "Statele Unite câștigă indiferent". În timp ce negocierile eșuau, Trump se afla la Miami, urmărind o gală de arte marțiale mixte, potrivit The New York Times .

NYT: Trump se afla în Miami la U.F.C. în timp ce negocierile cu Iranul eşuau

Trump a petrecut câteva ore înconjurat de secretarul de stat Marco Rubio, câțiva dintre copiii săi, oficiali ai Ultimate Fighting Championship, Sergio Gor, ambasadorul SUA în India, artistul Vanilla Ice, Dan Bongino, fost director adjunct al FBI, și influencerul Joe Rogan.

Deși era înconjurat de oameni, Trump părea cumva o figură izolată. Cei din jurul său veneau, îi transmiteau informații, apoi plecau. În cea mai mare parte a timpului, președintele a stat și a urmărit impasibil cum luptătorii se loveau violent în fața lui.

Nu este clar dacă știa că negocierile au eșuat în momentul în care a intrat în arenă pentru evenimentul U.F.C., pe muzica lui Kid Rock și în aplauzele puternice ale publicului. Nu butona telefonul, acest lucru îl lăsase în seama lui Rubio, care, la un moment dat, s-a aplecat să-i arate ecranul, și nu a dat semne de dezamăgire sau furie. A oferit în schimb zâmbete reținute pentru camere și semne de aprobare pentru învingători.

De altfel, în drum spre Florida, Trump le-a spus jurnaliștilor că nu contează dacă se ajunge la un acord cu Iranul: "Noi câștigăm, oricum. I-am învins militar", a afirmat el, reluând idei exprimate și înainte de începerea negocierilor.

Realitatea politică cu care se confruntă Trump este una sumbră, la fel cum situația economică a americanilor pare să se înrăutățească. Inflația este în creștere, iar prețurile la combustibil afectează tot mai mult veniturile populației, ca efect direct al unui război ordonat de Trump. Președintele a reacționat la presiune atacându-și criticii și amenințându-și adversarii.

