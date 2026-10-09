Lipsa unui succesor îi determină pe tot mai mulți proprietari de afaceri mici și mijlocii din Spania să își scoată companiile la vânzare. Unele sunt profitabile, însă, fără o pregătire din timp a tranzacției, antreprenorii riscă să obțină un preț mai mic sau chiar să nu găsească un cumpărător. Printre afacerile scoase la vânzare se numără o companie cu peste 35 de ani de experiență în producția și comercializarea fructelor, care deține mai mult de 100 de hectare de livezi.

O afacere agricolă cu vânzări de peste 9 milioane de euro, scoasă la vânzare. De ce renunţă proprietarii la ea - Sursa: Profimedia

Cu o istorie de peste 35 de ani, această companie este lider în producția și comercializarea fructelor sâmburoase, curmale și pepenilor verzi.

40% din vânzări provin din exporturi către piețe precum Germania, Franța, Elveția și Olanda, iar veniturile anuale depășesc nouă milioane de euro. Motivul vânzării este lipsa unui succesor, relatează Cinco Dias.

Pe piață au apărut și alte oportunități: o spălătorie industrială din Mallorca, evaluată la 899.000 de euro, și o fabrică de gheață din Malaga, scoasă la vânzare pentru 2,25 milioane de euro. În ambele cazuri, pensionarea proprietarilor se numără printre motivele care au dus la decizia de vânzare.

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De ce unele afaceri nu își găsesc cumpărători

Potrivit consultanților citați de publicația spaniolă Cinco Días, mulți antreprenori încep să se gândească la vânzare abia când se apropie de pensionare. În acel moment, lipsa unei organizări eficiente, dependența de fondator sau concentrarea veniturilor în mâinile câtorva clienți pot reduce atractivitatea companiei.

Specialiștii recomandă pregătirea tranzacției cu câțiva ani înainte, prin reorganizarea proceselor, îmbunătățirea evidențelor contabile și stabilirea unor proceduri clare. Vânzarea poate dura între unul și doi ani, iar foștii proprietari sunt adesea nevoiți să rămână în companie o perioadă pentru a facilita tranziția.

81,6% dintre cele 3,31 milioane de companii active au cel mult doi angajați

Problema este amplificată de structura mediului de afaceri din Spania. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 81,6% dintre cele 3,31 milioane de companii active au cel mult doi angajați. În plus, aproape 600.000 de lucrători independenți ar urma să se pensioneze în următorii ani, conform unui studiu citat de publicație.

Atunci când copiii nu vor să preia afacerea, iar angajații nu sunt interesați sau nu au resursele necesare, proprietarii trebuie să aleagă între vânzare, integrarea companiei într-un grup mai mare și închidere.

Cumpărătorii pot fi companii care vor să se extindă, fonduri de investiții sau persoane care preferă să preia o afacere deja funcțională, în loc să înceapă una de la zero. Totuși, cele mai mici firme pot întâmpina dificultăți în găsirea unui cumpărător, mai ales dacă activitatea depinde aproape în totalitate de proprietar.

Experții avertizează că pregătirea din timp poate face diferența dintre o vânzare reușită și dispariția unei afaceri profitabile.