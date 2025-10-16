O companie aeriană a pierdut câinele unei pasagere. Stăpâna va primi despăgubiri cât pentru un bagaj rătăcit

Un animal de companie trebuie considerat un bagaj obişnuit în caz de pierdere în timpul călătoriei aeriene şi nu dă dreptul obţinerii unei despăgubiri mai mari de la compania aeriană, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-un aviz publicat joi, transmite AFP.

"Faptul că protecţia bunăstării animalelor este un obiectiv de interes general recunoscut de UE nu împiedică transportul animalelor ca 'bagaj' şi considerarea acestora ca atare", a declarat instituţia juridică cu sediul la Luxemburg.

Un câine, pierdut în timpul îmbarcării

Această decizie susţine compania aeriană spaniolă Iberia, care a făcut obiectul unei plângeri din partea unei pasagere al cărei câine s-a pierdut în timpul îmbarcării şi care solicita despăgubiri de 5.000 de euro pentru daune morale. Animalul, care urma să călătorească la bagaje, a scăpat din cuşca în care era transportat spre avion şi nu a mai fost găsit.

Articolul continuă după reclamă

În timpul check-in-ului, pasagera nu a făcut o declaraţie specială cu privire la câinele său, o opţiune disponibilă atunci când se înregistrează un articol adesea scump.

Iberia, la rândul său, a declarat că îşi recunoaşte răspunderea şi este dispusă să plătească despăgubiri reclamantei, dar limitate la suma prevăzută pentru bagaje, relatează Agerpres.

Ce a decis Curtea Europeană

Solicitată de instanţa spaniolă care examinează cazul, Curtea Europeană a afirmat în acest aviz că, într-un avion, conceptul de "bagaj înregistrat" se aplică atât animalelor de companie transportate, cât şi obiectelor materiale, precizând că termenul de "pasager" se referă exclusiv la oameni, ceea ce înseamnă că animalele de companie nu pot fi considerate pasageri.

În consecinţă, orice despăgubire trebuie limitată la despăgubirea prevăzută pentru pierderea unei valize în timpul unui zbor, a precizat aceasta.

Drepturile pasagerilor sunt protejate de Convenţia de la Montreal din 1999, care prevede că răspunderea transportatorului în caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau întârziere este limitată la suma de aproximativ 1.200 de euro.

Avizul Curţii de Justiţie a UE are însă doar valoare consultativă şi nu soluţionează litigiul, care intră sub jurisdicţia instanţei spaniole însărcinate cu cazul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰