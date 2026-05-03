Nicuşor Dan şi Maia Sandu au zburat împreună spre Armenia la Summit-ul Comunităţii Politice Europene

Nicușor Dan a luat-o pe Maia Sandu cu Spartanul. Cei doi preşedinţi au zburat împreună spre Armenia, unde participă la Summit-ul Comunităţii Politice Europene, un eveniment care reunește liderii statelor democratice din Europa.

Potrivit unei postări publicate de Nicușor Dan, oficialii vor lua parte la reuniunea Grupului pentru Republica Moldova, inițiativă lansată în 2024 de România și Franța pentru consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului.

"Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali. Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformârii și amenințărilor hibride", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

În avionul Spartan care îi transporta pe cei doi preşedinţi spre Armenia s-a aflat şi Dacian cioloş, potrivit unei postări publicate pe Facebook de consilierul prezidențial Valentin Naumescu. Acesta din urmă a subliniat că summitul din Armenia, ajuns la cea de-a opta ediție, reprezintă o platformă majoră de dialog la nivel înalt, inițiată în 2022. Valentin Naumescu a precizat că agenda președintelui României este una "foarte densă", incluzând participarea la reuniuni plenare și o serie de evenimente cu relevanță strategică pentru regiune, Republica Moldova și Uniunea Europeană.

"În afară de reuniunile plenare cu șefii de state și de guverne, Președintele României organizează, prezidează sau participă cu intervenții substanțiale la mai multe evenimente cu semnificații importante pentru România, pentru regiunea noastră, pentru Republica Moldova, pentru UE și vecinătatea estică. Printre aceste evenimente, sunt de menționat întâlnirea Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova (co-initiat de România și Franța în 2024), găzduirea reuniunii pe tema Coridorului Vertical de gaze, co-prezidarea împreună cu președintele Muntenegrului a mesei rotunde despre reziliența democratică și amenințările hibride, participarea la a doua reuniune a Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD) co-initiată de Franța și Italia în octombrie anul trecut etc. EPC este un mozaic de teme de Afaceri Europene, politică externă, securitate, economie, colaborare regională, stabilitate și reziliență democratică, care nu înlocuiește dar este complementar demersurilor de extindere a UE, întărind coeziunea țărilor europene democratice", a scris Valentin Naumescu pe Facebook.

Participarea comună a celor doi șefi de stat evidențiază cooperarea strânsă dintre București și Chișinău, precum și angajamentul pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova și consolidarea securității în regiune.

