O doctoriţă româncă, găsită carbonizată în casa ei din Franţa. Fiul femeii, principalul suspect

O româncă medic care lucra în Franţa a fost găsită carbonizată în casa ei din Molsheim. Poliţia crede că fiul femeii ar fi autorul crimei.

Potrivit Dernieres Nouvelles d'Alsace, femeia în vârstă de 56 de ani, cardiolog de profesie, a fost găsită moartă în casă joia trecută. Anchetatorii au stabilit relativ rapid că a fost vorba despre o crimă, iar fiul femeii este considerat principalul suspect.

Andrei, fiul femeii, e considerat principalul suspect

Colegele doctoriţei au sunat la poliţie după ce femeia nu a mai ajuns la spitalul la care lucra. Când au ajuns la locuinţă, poliţiştii au simţit un miros puternic de benzină motiv pentru care au chemat şi pompierii. După ce au reuşit să intre în casă, au descoperit un cadavru ars complet şi imposibil de identificat fără analiză ADN. Camera în care se afla corpul neînsufleţit era arsă complet, dar cumva flăcările nu s-au extins la restul casei.

Andrei, fiul femeii, este căutat acum de poliţia franceză pentru că el este considerat principalul suspect în acest caz. Conform presei franceze, tânărul are 22 de ani şi este cunoscut ca având probleme psihice. Autorităţile au împânzit oraşul cu fotografia tânărului şi cer ajutorul oamenilor pentru a-l prinde.

