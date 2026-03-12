O mamă care a ținut o femeie captivă ca sclavă în casa ei timp de 25 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare.

O femeie a fost ţinută în sclavie timp de 25 de ani de o prietenă de familie. Cum a reuşit să scape - Profimedia

Amanda Wixon, în vârstă de 56 de ani, a forțat-o pe femeie - acum în vârstă de 40 de ani - să o radă, o bătea regulat dacă nu își îndeplinea sarcinile casnice și a obligat-o să trăiască din "resturi" de mâncare.

De asemenea, se înțelege că, în timp ce era reținută, Wixon, mamă a 10 copii, a furat peste 100.000 de lire sterline din beneficii de la victimă.

Wixon va executa două treimi din pedeapsă, relatează Sky News.

Articolul continuă după reclamă

Ofițerii de poliție care au sosit la casa din Tewskesbury, Gloucestershire, în urma unui pont de la unul dintre fiii lui Wixon în martie 2021, au descris dormitorul victimei ca arătând ca o "celulă de închisoare".

Au găsit un pat simplu cu cearșafuri murdare, pereți goi din tencuială cu mucegai și fără bec.

Femeia are dificultăți de învățare și o cunoștea pe Wixon când era copil, prin legături familiale.

În 1996, a fost luată în casa lui Wixon la vârsta de 16 ani.

Poliția susține că Wixon a ținut-o în condiții mizerabile timp de mai bine de două decenii, a obligat-o să aibă grijă de copiii ei, a încuiat-o în casă și a lipsit-o de hrană, sănătate și îngrijire dentară.

Juriul a aflat că a fost bătută cu un mâner de mătură, i s-au scos dinții, i s-a stropit gâtul cu detergent de vase și i s-a stropit fața cu înălbitor.

Wixon nu i-a permis acesteia să se spele, lucru pe care îl făcea în secret noaptea.

Instanța a aflat cum Wixon a strangulat-o pe victimă și i-a împins capul în toaletă.

Wixon a primit beneficii pentru victimă în contul ei bancar de la sfârșitul anilor 1990, primind peste 100.000 de lire sterline de-a lungul anilor.

După ce a fost îndepărtată de la domiciliu, medicii au descris-o pe victimă ca fiind "malnutrită" - cu cicatrici în jurul gurii, despre care se crede că se datorează contactului cu lichide de curățare.

Au fost găsite bătături pe glezne, ceea ce este în concordanță cu relatarea victimei despre cum a petrecut ore întregi în genunchi măturând podeaua.

În timpul pronunțării sentinței, judecătorul Ian Lawrie KC a declarat că Wixon era într-o "negare permanentă" cu privire la impactul infracțiunii sale asupra femeii.

"Gravitatea infracțiunii dumneavoastră este atât de gravă încât impun o perioadă semnificativă de detenție", a spus el.

El a adăugat: "Trauma persistentă și durabilă a acelei sclavii rămâne. Această infracțiune nu a fost izolată și a persistat timp de mulți ani."

Victima locuiește acum cu o familie adoptivă, merge la facultate și a fost în vacanțe în străinătate.

Noua mamă adoptivă a victimei a descris cum "a trebuit să o ducă la medic și să facă multe programări și să încerce să o hrănească și să-i arate dragostea... Nu era obișnuită cu astfel de lucruri".

Ea a descris cum, atunci când victima a ajuns să locuiască cu ea, "nu a vrut să o îmbrățișez", dar că, după săptămâni de sprijin și muncă asiduă, "s-a întors și a început să fie iubitoare".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰