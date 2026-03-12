O statuie cu Trump şi Epstein îmbrăţişaţi ca în "Titanic" a apărut în Washington D.C.

O statuie satirică ce îi înfățișează pe președintele SUA, Donald Trump, și pe Jeffrey Epstein în celebra postură din filmul "Titanic" a fost amplasată pe National Mall, în apropierea Capitoliului din Washington, D.C. Sculptura aurie, intitulată "King of the World" și având aproximativ 3,5 metri înălțime, a stârnit reacții politice și numeroase comentarii în mediul online, relatează The Guardian.

Lucrarea îi prezintă pe Trump și Epstein recreând scena iconică din "Titanic", în care personajele Jack și Rose stau la prova navei cu brațele întinse spre orizont. Statuia, vopsită complet în auriu, este montată pe o structură ce reproduce prova vasului și este orientată spre Monumentul Washington, potrivit The Guardian.

Opera ar fi fost instalată de un colectiv anonim de artiști care se prezintă sub numele The Secret Handshake, cunoscut pentru intervenții artistice provocatoare în spațiul public, menite să genereze dezbateri politice. În 2025, același grup a amplasat pe același bulevard o altă statuie, intitulată "Best Friends Forever", în care Trump și Epstein erau reprezentați ținându-se de mână.

La baza sculpturii se află o plachetă cu un mesaj satiric ce compară relația dintre cei doi cu povestea de dragoste din "Titanic". Textul face trimitere la "călătorii luxoase, petreceri extravagante și schițe nud secrete", o aluzie la stilul de viață asociat cu Epstein şi apropiaţii săi. În apropierea statuii au fost amplasate și bannere cu fotografii în care Trump și Epstein apar împreună, însoțite de sloganul "Make America Safe Again".

Articolul continuă după reclamă

Statuia este interpretată de mulți drept o critică artistică la adresa relației sociale pe care cei doi au avut-o în trecut, un subiect care revine frecvent în dezbaterea publică din Statele Unite.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰