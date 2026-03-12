Ce amendă riscă un bărbat care a dat foc vegetației de lângă locuință. O vecină a sunat imediat la 112

Un bărbat din comuna Mălini, județul Suceava, a pus pe jar vecinii și pompierii, miercuri, după ce a dat foc resturilor vegetale de pe un teren pe care îl deține. Fără să se gândească la consecințe, acesta a plecat și a lăsat focul nesupravegheat, iar în doar jumătate de oră flăcările s-au extins pe proprietatea unei vecine.

Din fericire, femeia a observat incendiul la timp și a sunat imediat la 112. Pompierii din cadrul ISU Bucovina au intervenit rapid și au reușit să stingă focul.

În urma incendiului a ars miriștea de pe terenul femeii, însă nu au fost înregistrate alte pagube materiale.

Ce amezi riscă românii care dau foc vegetaţiei

Deși nu au fost constatate fapte de natură penală, bărbatul riscă o amendă cuprinsă între 7.500 și 15.000 de lei.

