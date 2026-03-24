O instanță din statul Ohio a decis ca firma de transport Total Quality Logistics să plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari unei foste angajate, după ce refuzul companiei de a-i permite să lucreze de acasă în timpul unei sarcini cu risc ridicat ar fi contribuit la pierderea copilului, relatează The Guardian.

O femeie a pierdut sarcina după ce i s-a refuzat munca de acasă. Va primi 22,5 milioane de dolari despăgubiri

Decizia a fost luată de un juriu din comitatul Hamilton, în urma unui proces intens mediatizat.

Potrivit avocatului familiei, Matthew Metzger, verdictul din 22 martie 2026 a venit după ce compania a ignorat în repetate rânduri șansele de a soluționa cazul amiabil.

"Ne-am fi dorit ca aceste oportunități să fie luate în serios", a declarat avocatul Matthew Metzger.

Cazul a fost analizat și în contextul mai larg al disputelor legate de munca remote, devenită comună în timpul pandemiei de COVID-19, dar restrânsă ulterior de numeroși angajatori.

Femeia, Chelsea Walsh, a aflat în februarie 2021 că sarcina sa este una cu risc crescut, după o intervenție chirurgicală menită să prevină nașterea prematură. Medicii i-au recomandat repaus parțial la pat și muncă de acasă.

Cu toate acestea, conducerea TQL i-a respins cererea și i-a cerut să revină la birou. Ulterior, în ciuda opoziției sale, a fost plasată în concediu fără plată.

Soțul ei, Jacob Walsh, a încercat să intervină, apelând la un responsabil HR care, la rândul său, a avertizat un vicepreședinte al companiei că situația ar putea degenera într-un proces.

Conform documentelor din instanță, reacția acestuia ar fi fost: "Tocmai ne-ai salvat de un proces".

Pe 24 februarie 2021, compania a revenit asupra deciziei și i-a permis să lucreze de acasă. Însă, potrivit avocatului, era deja "prea târziu".

În aceeași zi, femeia a suferit complicații severe și a fost internată de urgență. A născut prematur, la doar 20 de săptămâni și șase zile de sarcină.

Fiica sa, Magnolia Walsh, care mai avea nevoie de peste 18 săptămâni pentru a ajunge la termen, a murit la scurt timp după naștere.

"A fost o situație sfâșietoare pentru o familie tânără", a declarat avocatul.

"Dovezile au arătat că Chelsea Walsh a urmat recomandările medicilor și a cerut doar să poată lucra de acasă.", a adăugat avocatul.

Juriul, format din cinci femei și trei bărbați, a concluzionat că refuzul companiei de a aproba o solicitare considerată rezonabilă a contribuit direct la decesul copilului.

Reprezentanții Total Quality Logistics au transmis condoleanțe familiei, dar au precizat că nu sunt de acord cu verdictul și analizează opțiunile legale.

Compania, una dintre cele mai mari firme private din zona Cincinnati, are aproximativ 9.000 de angajați și venituri de peste 6 miliarde de dolari anual.

