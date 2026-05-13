CIA ar fi intensificat în secret operațiunile împotriva cartelurilor de droguri din Mexic, inclusiv prin participarea la asasinate țintite și atacuri letale desfășurate pe teritoriul mexican, potrivit unei ample investigații publicate de CNN .

CNN: CIA, implicată în asasinate secrete care vizează cartelurile din Mexic. Cum ar funcționa operațiunile

Surse citate de televiziunea americană susțin că agenția americană ar colabora direct la operațiuni clandestine împotriva membrilor cartelurilor, într-un context în care administrația Donald Trump a declarat mai multe grupări drept organizații teroriste străine.

Unul dintre cele mai controversate episoade ar fi avut loc pe 28 martie, în apropiere de Ciudad de Mexico, unde o mașină în care se afla Francisco Beltran, cunoscut drept "El Payin", presupus membru de nivel mediu al Cartelului Sinaloa, a explodat în plină zi pe o autostradă aglomerată.

Potrivit CNN, dispozitivul exploziv ar fi fost ascuns în vehicul, iar operațiunea ar fi fost facilitată de ofițeri CIA. Beltran și șoferul său au murit pe loc. Autoritățile mexicane au păstrat discreția asupra cazului, însă mai multe surse au declarat pentru postul american că a fost vorba despre un asasinat țintit.

CIA ar fi desfășurat operațiuni letale împotriva cartelurilor

Surse apropiate operațiunilor au declarat că, în ultimul an, agenți CIA aflați în Mexic ar fi participat direct la mai multe atacuri împotriva unor membri ai cartelurilor, în special lideri de rang mediu. Unele misiuni ar fi presupus doar schimb de informații și sprijin logistic, în timp ce altele ar fi implicat participare directă la operațiuni de eliminare a țintelor.

Potrivit CNN, campania este coordonată de Ground Branch, unitatea paramilitară secretă de elită a CIA, iar obiectivul ar fi destructurarea completă a rețelelor de trafic de droguri, după modelul operațiunilor antiteroriste desfășurate de SUA în Orientul Mijlociu.

După publicarea investigației, purtătoarea de cuvânt a CIA, Liz Lyons, a negat acuzațiile și a transmis că materialul CNN este "fals și senzaționalist", fără să precizeze exact ce informații contestă.

Tensiuni între Washington și Ciudad de México

Operațiunile ar putea încălca legislația mexicană, care interzice agenților străini să participe la operațiuni de aplicare a legii fără acordul explicit al guvernului federal.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat recent că nu a fost informată despre participarea unor agenți CIA la o operațiune împotriva unui laborator de metamfetamină din statul Chihuahua și a avertizat că "nu pot exista agenți ai altor guverne care să opereze pe teritoriul mexican".

Potrivit CNN, relațiile dintre autoritățile americane și cele mexicane sunt afectate de neîncrederea tot mai mare a Washingtonului față de unele structuri din Mexic, despre care oficialii americani suspectează că ar fi infiltrate de carteluri.

În același timp, administrația Trump și-a intensificat discursul împotriva grupărilor de trafic de droguri, iar un document strategic publicat recent de Casa Albă arată că "neutralizarea" cartelurilor din emisfera vestică reprezintă una dintre principalele priorități de securitate ale Statelor Unite.

