O femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent federal de imigraţie pe motiv că ar fi încercat să dea cu maşina peste ofiţeri. Martorii spun însă că victima, care avea cetăţenie americană, nu a fost agresivă.

Momentul şocant a fost surprins pe camere de martorii îngroziţi. În imagini se observă cum agenţii se îndreaptă către un SUV şi, apoi, vehiculul pare să înceapă să se îndepărteze, moment în care se aud focuri de armă şi automobilul loveşte o altă maşină, parcată la câţiva metri distanţă. Femeia, în vârstă de 37 de ani, a murit pe loc. În urmă a rămas un copil de doar şase ani.

"Ei (n.r. - agenţii federali de imigrație) nu sunt aici pentru a păstra siguranța în acest oraș. Ceea ce fac ei nu urmărește să ofere siguranță în America. Ceea ce fac ei provoacă haos și neîncredere. Ei destramă familii. Răspândesc haos pe străzile noastre", a declarat Jacob Frey, primarul din Minneapolis.

Serviciul pentru Imigrație și Controlul Vămilor al Statelor Unite a transmis că, în timpul operațiunilor desfășurate la Minneapolis, ofițerii au fost blocați de persoane violente şi că femeia încercat să îi calce cu mașina pe agenți.

"Aceasta pare a fi o tentativă de crimă sau de a provoca vătămări corporale agenților, un act de terorism intern. Ofițerul nostru și-a urmat pregătirea, a făcut exact ceea ce a fost învățat să facă în o astfel de situație și a luat măsuri pentru a se apăra pe sine și pentru a-și proteja colegii ofițeri de ordine", a declarat Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă a SUA.

Momentul tragediei s-a petrecut sub ochii unui membru al familiei victimei. Furioşi, localnicii au aruncat cu bulgari de zăpadă în maşinile autorităţilor. Mai apoi, zeci de oameni s-au adunat în oraş pentru a protesta faţă de acţiunile agenţilor federali şi pentru a aprinde lumânări pentru femeia ucisă.

Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat că este pregătit să desfăşoare Garda Naţională.

"Nu avem nevoie de ajutor suplimentar din partea guvernului federal. Către Donald Trump și Kristi Noem (n.r. - secretar pentru Securitate Internă a SUA): ați făcut suficient. Nu există nimic mai important decât siguranța locuitorilor din Minnesota", a declarat Tim Walz.

Donald Trump acuză "Stânga Radicală"

Donald Trump a transmis un mesaj pe reţeaua de socializare Truth Social şi a scris că motivul pentru care se întâmplă aceste incidente este că Stânga Radicală îi amenință, îi atacă și îi vizează pe ofițerii de ordine și pe agenții federali de imigraţie zilnic.

JD Vance: O tragedie provocată chiar de victimă

Moartea lui Renee Nicole Good, care a fost împuşcată mortal de un agent de imigrări la Minneapolis, a fost "o tragedie provocată de ea însăşi", a scris vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe X.

"Puteţi accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în acelaşi timp că este o tragedie provocată de ea însăşi", a postat JD Vance pe X, miercuri seara.

Vance şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul faţă de agenţii de imigrări: "Vreau ca fiecare ofiţer ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin".

Mike Pence: Ar trebui să vedem mai mult sprijin pentru agenţii ICE

Fostul vicepreşedinte Mike Pence a declarat pentru CNN că doreşte să vadă "mai mult sprijin din partea oficialilor locali şi statali pentru agenţii de imigrări care fac o muncă foarte grea".

"De asemenea, cred că ziua de astăzi ar trebui să fie o poveste despre prevenţie, care să arate că oamenii nu ar trebui, aşa cum sugerează rapoartele în acest caz, să hărţuiască ofiţerii ICE", a spus el.

În urma tragediei, şcolile publice din Minneapolis vor fi închise pentru restul săptămânii.

"Din motive de precauţie, joi, 8 ianuarie, şi vineri, 9 ianuarie, nu se vor ţine cursuri din cauza problemelor de siguranţă legate de incidentele de astăzi din oraş", se arată într-un anunţ postat pe site-ul administraţiei şcolilor publice.

Alte programe, activităţi, competiţii sportive şi cursuri educaţionale comunitare sponsorizate de şcoli vor fi, de asemenea, anulate, se adaugă în anunţ.

"Şcoala se va relua luni, 12 ianuarie", se precizează în acelaşi anunţ.

