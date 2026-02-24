Antena Meniu Search
Video O fetiţă de 5 ani a devenit eroină în Franţa după ce şi-a salvat mama de la moarte

O fetiţă de doar 5 ani din Franţa a dat o lecţie incredibilă de curaj şi a reuşit să-şi salveze mama de la moarte.  

la 24.02.2026 , 20:40

Femeia a suferit un stop cardiac în timp ce se plimba cu bicicleta alături de copil. Fără să ezite, fetiţa i-a luat telefonul din buzunar şi a cerut ajutor la 112. 

Micuţa şi-a păstrat calmul şi a răspuns foarte clar la întrebările dispecerilor. Medicii au reuşit să intervină rapid la faţa locului, iar femeia a fost dusă de urgenţă la spital.

