O fetiţă de doar 5 ani din Franţa a dat o lecţie incredibilă de curaj şi a reuşit să-şi salveze mama de la moarte.

Femeia a suferit un stop cardiac în timp ce se plimba cu bicicleta alături de copil. Fără să ezite, fetiţa i-a luat telefonul din buzunar şi a cerut ajutor la 112.

Micuţa şi-a păstrat calmul şi a răspuns foarte clar la întrebările dispecerilor. Medicii au reuşit să intervină rapid la faţa locului, iar femeia a fost dusă de urgenţă la spital.

