O mamă şi copilul său, găsiţi morţi într-un lac din Italia. Un om a zărit căruciorul și pantofiorii pe mal

Tragedie în Italia. O mamă şi fiul său de un an au fost găsiţi morţi într-un lac, după ce o persoană a zărit căruciorul şi pantofiorii copilului pe mal.

Pantofiorii copilului erau încă acolo, pe jos. Roșii și albaștri, cu Spider-Man imprimat pe ei. Puțin mai încolo, căruciorul: gol, oprit pe drumul îngust dintre canal și bazinul de acumulare. De la aceste detalii a început să se contureze tragedia care a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14, la Castelguglielmo, în Alto Polesine.

În apa tulbure a lacului, trupurile fără viață ale unei femei și ale copilului ei, unul lângă celălalt. Primul care i-a văzut a fost un trecător, care se oprise atras tocmai de acel cărucior lăsat într-un loc nepotrivit. S-a apropiat și a privit dincolo de gard şi a văzut imaginea de coşmar. A sunat la numărul de urgenţă, dar din păcate pentru copilaş și mama lui nu s-a mai putut face nimic.

În câteva minute au ajuns pompierii, scafandrii, carabinierii, ambulanța și chiar elicopterul de urgență. Dar era deja prea târziu. O oră mai târziu, în jurul orei 15, scafandrii au adus la mal mai întâi copilul, apoi mama. Corpurile au fost așezate pe iarbă, la câțiva metri de gardul care separă drumul de apă.

Investigațiile sunt încă în desfășurare, dar imaginea de ansamblu a fost clară încă de la început. Nu a fost o cădere, nici un accident: căruciorul era pe margine, uscat, iar pentru a ajunge la bazin trebuie să sari gardul. Un gest care nu poate fi accidental. Ipoteza principală încă de la început a fost cea a unui omor urmat de sinucidere.

Îmbrăţişarea mortală

Femeia, o chinezoaică de 39 de ani, ar fi ajuns pe jos cu fiul ei de puțin peste un an. Cineva a văzut-o plimbându-se pe acel drum secundar, dar prezența ei nu a stârnit suspiciuni. Este adevărat, zona este izolată, dar în zilele frumoase, ca cea de ieri, cu soare de primăvară și temperaturi de până la 20 de grade, oamenii mai ies la plimbare pe acolo, scrie Il Messaggerio.

Femeia s-a oprit lângă lac și a rămas acolo câteva minute. Apoi i-a scos copilului pantofiorii și i-a lăsat pe jos, sub cărucior. Și-a dat jos și ea papucii negri. L-a luat pe copil în brațe și a sărit gardul. Nu există urme de alunecare sau indicii de accident.

O succesiune de gesturi ordonate și premeditate, ultimul fiind intrarea în apă. Și-a ținut copilul strâns în acea îmbrățișare mortală cât timp a avut putere. Când și-a pierdut cunoștința, strânsoarea a slăbit. Corpurile s-au separat și au rămas acolo, aproape unul de altul, unde au fost găsite de salvatori. Nu există semne de violență. Deocamdată este exclusă implicarea altor persoane.

Ancheta în desfăşurare

În timpul cercetărilor, căruciorul a rămas pe mal, exact unde îl lăsase femeia înainte de a-și pune în aplicare gestul în acel loc izolat, departe de locuințe și priviri. Parchetul din Rovigo a deschis un dosar penal. În orele următoare va fi dispusă autopsia, pentru a clarifica cu exactitate dinamica și momentul morții. La fața locului a intervenit procurorul Claudio Neri, care a urmărit operațiunile de recuperare și primele cercetări.

Identitatea femeii nu este încă oficial confirmată, dar se presupune că ar fi o rezidentă din Castelguglielmo, în vârstă de 39 de ani, necăsătorită, care locuia cu părinții. Nu avea asupra ei documente, așa că va fi necesară recunoașterea de către un membru al familiei. Împreună cu ea era singurul ei copil, care împlinise de curând un an. Familia, stabilită de mult timp în Castelguglielmo, nu era cunoscută de serviciile sociale.

Monica Palade

