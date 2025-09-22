O nouă întâlnire Trump – Zelenski, programată pentru 23 septembrie. Ce vor discuta cei doi lideri

Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire față în față pe 23 septembrie, la New York, în marja Adunării Generale ONU, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

O nouă întâlnire Trump – Zelenski, programată pentru 23 septembrie - Profimedia

Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor vedea marți, 23 septembrie, la New York, în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Potrivit Kyiv Independent, evenimentul reunește lideri din aproape 150 de țări și marchează prima întâlnire directă dintre cei doi din august, când s-au văzut la Washington.

Pe lângă discuția cu Zelenski, Trump are programate întrevederi bilaterale cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele Argentinei, Javier Milei, și oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, liderul american va participa la un summit multilateral cu reprezentanți ai Qatarului, Arabiei Saudite, Indoneziei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Emiratelor Arabe Unite și Iordaniei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰